Путин ответил Киселеву на вопрос «Где деньги, Зин?»

«Владимир Владимирович, обращаясь с посланием, вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом», - отметил Киселев.

По его словам, президент предложил совершенно удивительный план развития страны с другой инфраструктурой и социальной системой.

«Так и хочется спросить, задать Ваш любимый вопрос из Высоцкого: „Где деньги, Зин?“. Мы их заработали вообще?» - поинтересовался он.

«Да, конечно», - ответил Путин.

Более того, продолжил глава государства, все это было сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации и полностью вписывается в бюджетные правила.

«И, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше», - указал он.

Таким образом, по его словам, такие специалисты придерживаются мнения, что нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики страны.

«Думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как говорят оптимисты из этой среды экспертов, о которой я сказал, то мы можем - и должны, и сможем - увеличить эти расходы по различным направлениям», - пояснил Путин.

Киселев уточнил, что речь идет о шестилетнем периоде. Президент ответил утвердительно, пояснив, что сейчас идет работа над бюджетом на трехлетний плановый период.

«Но, конечно, когда мы готовились к посланию, <…> исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными именно на шесть лет», - заключил он.