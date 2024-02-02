Путин отметил особую роль ОПК для достижения победы России

«Невозможно добиваться побед, если нет разносторонней поддержки. Вклад в общую работу, конечно, вносят предприятия ОПК. Это большая часть нашей промышленности», - подчеркнул президент на встрече с участниками форума «Все для победы» в Туле.

По данным Путина, к ОПК на сегодняшний день относится шесть тысяч предприятий, на которых трудятся три миллиона человек.