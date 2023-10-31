Путин освободил Кувшинникова от должности главы Вологодской области
Президент России Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области. Полномочия Олега Кувшинникова прекращены, врио главы региона стал Георгий Филимонов, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно документу, соответствующее решение приняли «в связи с заявлением» Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин лично встретился с экс-губернатором региона и врио главы Вологодской области.
«Георгию Викторовичу хочу пожелать успехов», - сказал российский лидер.
Он также обратился к Кувшинникову. Путин выразил ему слова благодарности за вклад в развитие Вологодской области.
В июле 2023 года президент России подписал указ о назначении новых прокуроров в шести регионах страны. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.