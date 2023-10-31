Путин освободил Кувшинникова от должности главы Вологодской области

Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения

По результатам Всероссийской акции «Цифровой диктант» Москва возглавила список регионов-лидеров по уровню цифровой грамотности. Об этом рассказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.

По его словам, индекс цифровой грамотности москвичей составил 7,34 балла из 10 возможных, что на 14% превышает среднее значение по стране. В топ регионов также вошла Республика Карелия с таким же результатом. Следующие места заняли Астраханская и Архангельская области.

Онтоев добавил, что москвичи продемонстрировали свои знания не только по общим вопросам, но и по вопросам об онлайн-сервисах Москвы. Доля правильных ответов на них составила около 70%.

«Такой показатель говорит о том, что москвичи достаточно хорошо ориентируются во всем многообразии цифровых услуг и сервисов города и понимают, как применять их в самых различных жизненных ситуациях», - отметил Онтоев.

Индекс цифровой грамотности составили на основе трех показателей: «Цифровое потребление», «Цифровая безопасность» и «Цифровые компетенции».

Москва заняла первое место по среднему значению уровня цифровых компетенций с результатом 7,28 балла, а также показала высокие оценки по показателям цифровой безопасности и цифрового потребления.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли.