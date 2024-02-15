Путин одобрил идею учреждения госнаград для трудовых династий

Знак «За успешный труд» появился в России несколько лет назад, а орден «За доблестный труд» - только в этом году.

Первым лауреатом новой государственной награды стал коллектив Тульского научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева. Это предприятие занимается разработкой и производством реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить государственные награды для рабочих по аналогии с орденом Трудового Красного Знамени , который был в Советском Союзе. Глава государства отметил, что сегодня такие поощрения особенно востребованы.

Глава государства напомнил, что в России уже учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд», но награды для работающих на предприятиях много лет семей никто не придумал.

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», - признался Путин.

Президент подчеркнул, что даст поручение своей администрации и правительству внимательно изучить идею и заняться этим вопросом.