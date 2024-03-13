13 марта 2024, 07:52

Путин оценил работу правительства Мишустина

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин считает некорректным говорить до оглашения результатов выборов о сохранении правительства Михаила Мишустина. В целом он назвал удовлетворительной работу кабмина. Об этом глава государства заявил в эфире «Россия 1».

«В целом правительство работает, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно», - прокомментировал российский лидер.

Правительство Мишустина было сформировано в 2020 году. Ранее премьер заявил, что в текущем году сохранился тренд на рост отечественной экономики. По его словам, это прослеживается по динамике ВВП. Только в январе рост ВВП оценивали в 4,6% в годовом выражении, подчеркнул глава кабмина.

Путин обращал внимание членов правительства на повышение реальных зарплат граждан. При этом он указывал, что нельзя забывать о показателях инфляции.

Россия Работа Владимир Путин Михаил Мишустин Выборы
13 марта 2024, 07:43
Путин объяснил атаки на российские регионы провалом ВСУ
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Попытки украинских военных атаковать приграничные Белгородскую и Курскую области связаны с провалами ВСУ на линии фронта. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», - сказал глава государства.

По его словам, ВСУ не достигли ни одну цель, которую ставили в 2023 году. Учитывая это, украинские военные хотят «хоть что-то показать». Но они стараются, чтобы это освещалось в прессе, подытожил российский лидер.

Накануне власти Курской области сообщили о попытке украинской диверсионной группы прорваться в регион. Спецслужбы, военные и правоохранители пресекли эту попытку.

Россия Владимир Путин
13 марта 2024, 02:34
Первую «ссору» панды Катюши с мамой сняли на видео
РИА «Новости»
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Панда Катюша впервые «поссорилась» со своей мамой Дин Дин. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Маам, ну пусти. Я с птичкой поиграю», - написала она.

На кадрах видно, как в вольер залетела птичка. Дин Дин схватила медвежонка сначала за хвостик, а потом полностью перетащила к себе и стала удерживать передними лапами. Дочка попыталась сбежать от строгой родительницы, но мать ее снова подхватила и вернула обратно.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором Катюша осваивала деревянную горку в большом вольере. Юная медведица скатилась на животе, но только с середины конструкции. при этом она боялась выпрямить лапки.

Ранее директор зоопарка поделилась с подписчиками трогательными кадрами, на которых Катюша обнимала и целовала маму-панду , а последняя в ответ вылизывала ушки дочери. При этом по мере взросления Катюша стала проявлять и характер. В начале февраля она отказывалась переходить в большой вольер к матери.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
13 марта 2024, 02:09
БДСМ-клуб нашли в подвале исторического дома в Петербурге
Freepik
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Петербургские теплоэнергетики обнаружили подпольный БДСМ-клуб в историческом районе Петербурга. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» должны были устранить технологическое нарушение в доме № 14 по Столярному переулку. В этом здании жил писатель Федор Достоевский. Для проведения работ теплоэнергетикам надо было попасть в подвал одного из соседних домов - тоже историческое здание.

Когда мастера получили доступ в подвал, они обнаружили, что в охранной зоне тепловой сети находится БДСМ-студия. В помещении они увидели кроваво-красные интерьеры, кровати, цепи, наручники и другие атрибуты БДСМ, в том числе, клетку и дыбу.

«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», - сообщил представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании напомнили, что закон запрещает создавать в охранных зонах теплосетей жилые помещения, клубы, места для отдыха или детские площадки.

Один из арендаторов помещения сообщил «Фонтанке», что в подвале не проводятся какие-либо мероприятия, а атрибуты БДСМ - это лишь декорация для проведения фотосессий.

В июле прошлого года сотрудники полиции и активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатор мероприятия получил 15 суток.

Санкт-Петербург Секс
12 марта 2024, 22:07
Участник белгородской теробороны погиб при атаке ВСУ
РИА «Новости»
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Украинские формирования атаковали приграничье Белгородской области, во время боя погиб участник территориальной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Смертность Военные

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