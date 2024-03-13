Путин объяснил атаки на российские регионы провалом ВСУ

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», - сказал глава государства.

По его словам, ВСУ не достигли ни одну цель, которую ставили в 2023 году. Учитывая это, украинские военные хотят «хоть что-то показать». Но они стараются, чтобы это освещалось в прессе, подытожил российский лидер.

Накануне власти Курской области сообщили о попытке украинской диверсионной группы прорваться в регион. Спецслужбы, военные и правоохранители пресекли эту попытку.