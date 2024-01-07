07 января 2024, 08:37

Путин обсудил с детьми Героев России их впечатления от Москвы

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Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу в резиденции в Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе неформального общения глава государства обсудил с ребятами их впечатлениях от экскурсий по Москве.

«Надеюсь, вам понравились предрождественские праздничные мероприятия. Есть какие-то замечания?» - с улыбкой поинтересовался президент у детей.

Ребята рассказали, что наиболее яркие впечатления у них остались от посещения выставки-форума на ВДНХ, а также Московского зоопарка «Видели панду? А малышку-панду? Маленькая пандочка там появилась», - поинтересовался глава государства.

Всего во встрече приняли участие пять семей военнослужащих, некоторые из них в Москве были впервые.

Ранее Путин пообещал разобраться с механизмом предоставления жилья семьям военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.

Дети Военные Россия Владимир Путин Москва
07 января 2024, 05:02
«Не надо отталкивать». Патриарх Кирилл высказался об уехавших россиянах
РИА «Новости»
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Россия не должна отвергать людей, которые уехали из страны, но потом поняли, что совершили ошибку. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

По словам священнослужителя, в христианстве принято прощать и не отталкивать согрешивших людей, которые приходят с чувством покаяния.

«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», - заявил патриарх.

Священнослужитель добавил, что среди таких россиян могут быть достойные люди, которые ошиблись или испугались.

В субботу, 6 января, патриарх Кирилл в традиционном Рождественском послании заявил о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть в душе человека.

РПЦ Православие Россия Интервью Патриарх Кирилл Православное рождество Иисус Христос
07 января 2024, 01:48
Путин рассказал семьям героев СВО о панде Катюше из Московского зоопарка
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с семьями погибших героев СВО их впечатления от новогодних каникул в столице и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды. Глава государства провел встречу в Ново-Огареве, сообщили на сайте Кремля.

Собравшиеся поблагодарили президента за встречу в ночь перед Рождеством. Оного из мальчиков Путин спросил, видел ли тот панду. Ребенок ответил, что видел животное, но после уточняющего вопроса признался, что малышку-панду ему не показали.

«Там появилась маленькая панда», - отметил президент.

Также гости поделились с Путиным впечатлениями от организованной для них экскурсии по конюшне. Дети рассказали об арабских скакунах, которые понравились им больше всего.

Глава государства также спросил у членов семей героев, что понравилось больше всего в Москве. Они рассказали о «Щелкунчике», посещении выставки «Россия» и Красной площади.

Жители Москвы ранее выбрали имя для четырехмесячной панды из Московского зоопарка. Ее назвали Катюша.

Зоопарки Владимир Путин Москва
07 января 2024, 01:04
Подмосковные спасатели разобрали стену дома, чтобы вытащить кошку
Unsplash
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В одном из домов во Фрязине кошка провалилась в вентиляционную шахту. Чтобы спасти животное, работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания, сообщил Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Жители дома несколько дней слышали жалобное мяуканье. Вместе с сотрудниками управляющей компании они поняли, что животное находится в вентиляционной шахте в районе шестого этажа. Кошка зацепилась там за выступ и с трудом держалась.

Прибывшие спасатели не смогли достать кошку, подцепив ее с чердака. Она испугалась и упала. Тогда они вызволили ее их подвала, определив место, где нужно разобрать стену. Животное сразу отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее житель Коломны спас кота , который застрял на колокольне храма Воскресения Словущего подмосковном селе Куплиям. Животное пробыло на холоде около 12 часов, но история закончилась хорошо.

За кота переживали многие жители Подмосковья. Они звонили спасателям, но те не смогли помочь из-за отсутствия необходимого оборудования. Тогда люди хотели собрать денег и найти промышленных альпинистов.

Шахты Спасатели Коты Животные История Деньги
07 января 2024, 00:06
Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя в Москве
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное торжественное богослужение в честь Рождества Христова. Он поздравил с великим праздником всех верующих.

«Благословение Божие пусть пребывает над всеми вами: над народом нашим, над Отечеством нашим, над тем миром, в котором мы живем», - сказал патриарх.

Накануне в храм доставили икону Андрея Рублева «Троица». Она считается шедевром древнерусской иконописи церкви. Ее поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма.

В прошлом году ее привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троица.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января.

Ранее патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

До этого патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни.

РПЦ Россия Патриарх Кирилл Православное рождество Москва

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