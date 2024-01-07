Путин обсудил с детьми Героев России их впечатления от Москвы

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В ходе неформального общения глава государства обсудил с ребятами их впечатлениях от экскурсий по Москве.

«Надеюсь, вам понравились предрождественские праздничные мероприятия. Есть какие-то замечания?» - с улыбкой поинтересовался президент у детей.

Ребята рассказали, что наиболее яркие впечатления у них остались от посещения выставки-форума на ВДНХ, а также Московского зоопарка «Видели панду? А малышку-панду? Маленькая пандочка там появилась», - поинтересовался глава государства.

Всего во встрече приняли участие пять семей военнослужащих, некоторые из них в Москве были впервые.

Ранее Путин пообещал разобраться с механизмом предоставления жилья семьям военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.