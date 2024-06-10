10 июня 2024, 14:04

Путин обратил внимание на содержание осужденных в колониях

РИА «Новости»
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Осужденным в колониях следует обеспечить нормальные условия. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, его процитировала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в российских тюрьмах «нужно еще многое сделать» и нельзя забывать о материальных вложениях для улучшения условий.

«Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», - подчеркнул он.

Москалькова согласилась с Путиным по этому вопросу. Омбудсмен добавила, что она зафиксировала улучшения в колониях Ростовской и Костромской областей. По ее словам, в тюрьмах сделали ремонт и улучшили условия содержания осужденных.

Ранее Москалькова заявила, что аппарат омбудсмена запустил горячую линию для урегулирования вопросов, связанных с судьбой военнослужащих. Она указала, что россияне оставили множество обращений по пропавшим без вести и пленным.

Кремль Тюрьмы Владимир Путин
10 июня 2024, 13:36
Минпромторг подтвердил передачу российского бизнеса Knauf менеджменту
РИА «Новости»
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Немецкая компания Knauf — один из крупнейших производителей строительных материалов — передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

У компании останется возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет.

«Knauf принял решение о том, что передаст менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом», - пояснил Евтухов.

О намерении немецкой компании передать менеджменту российские активы , чтобы сохранить рабочие места, стало известно еще в апреле.

Примерно тогда же СМИ писали, что стройкомпания, вероятно, косвенно участвует в восстановлении Мариуполя - для этих работ используют продукцию Knauf. Доследственную проверку по этому факту начала прокуратура Вюрцбурга. Подтверждений информации не было.

Немецкая компания Knauf - один из крупнейших производителей строительных материалов - передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Рабочие места Россия Бизнес
10 июня 2024, 11:59
«Подпортила доверие к себе». В «Сорок сороков» объяснили претензии к Ивлеевой из-за рекламы
РИА «Новости»
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Против блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу в связи с нарушением законодательства о рекламе. Об этом 360.ru сообщил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Он уточнил, что согласно пункту шестому статьи пятой федерального закона «О рекламе» не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Блогеру может грозить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое - это „suck it“ („соси это“), и второе - несуществующее слово „Nudles“, которое читается русскоязычными людьми как „nudes“, - тоже слово недопустимое для общественного пространства», - поделился Солдатов.

По этой причине движение призвало привлечь Ивлееву к административной ответственности и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также принять меры к изменению названия.

По мнению собеседника, блогер сделала это для привлечения внимания, провокации и извлечения коммерческой выгоды.

«Это говорит о том, что предыдущие попытки раскаяния [за голую вечеринку] были неискренние. Она еще больше подпортила доверие к себе», - заключил Солдатов.

Накануне Ивлеева открыла собственный бар азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве. Поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки.

Штрафы Законы Реклама Блогеры Россия Бизнес Анастасия Ивлеева
10 июня 2024, 10:44
Уголовное дело возбудили после отравления детей в Истре
РИА «Новости»
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В Истре возбудили уголовное дело после отравления детей в парк-отеле. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным следствия, с 6 по 9 июня 14 детей от семи до 16 лет поступили в медицинское учреждение Красногорска. Предварительно, причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция.

Следователи и криминалисты осмотрели место, допросили руководителей отеля и детей.

«Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о парк-отеле «Огниково» , который находится в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. В гостинице проходил спортивный слет. Сначала на рвоту и боль в животе пожаловались две девочки. Затем с такими же симптомами обратились другие воспитанницы.

Красногорск Уголовное дело Дети Истра Отели
10 июня 2024, 08:50
Способный нести гиперзвуковые ракеты российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу
Пресс-служба Минобороны
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Новый российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Новейший фрегат военно-морского флота России способен нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Авторы публикации уточнили, что после прибытия фрегата у берегов Соединенных Штатов разместится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Недавно российская армия получила новое вооружение. В ряды ВС РФ поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Как уточнили в Минобороны, новинку представили в рамках мероприятий по случаю 45-летия первой гвардейской мобильной бригады РХБЗ в Саратовской области.

Совсем скоро российским бойцам передадут крупную партию бронежилетов «Оберег». Как уточнили в Ростехе, они обладают увеличенной площадью защиты. А поставки осуществит тульский завод «Октава».

Ракеты Куба Военные

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