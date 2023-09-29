Путин не приедет на концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией

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«Нет, в планах президента этого нет», - сказал представитель Кремля.

Концерт на Красной площади посвятят годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Референдумы об этом проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. Большинство жителей поддержали это решение.

После этого, 30 сентября, Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о принятии регионов в состав России.

Накануне президент подписал закон о том, что День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать в стране 30 сентября..