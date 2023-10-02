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Россия вынесла уроки из событий октября 1993 года, отметил официальный представитель Кремля. Он добавил, что консолидация общества вокруг Путина делает невозможным повторение ситуации тех времен.

«Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации», - подчеркнул Песков.

Он прокомментировал «мечты Запада» о повторении событий, связанных со штурмом Белого дома, и отметил, что так думают «явно недоброжелатели».

Песков также высказался о проекте временного бюджета США , который не включает пункт о поддержке киевского режима. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это временно.