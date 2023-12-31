31 декабря 2023, 15:20

Путин назвал жителей России одной большой семьей

РИА «Новости»
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Россия является одной большой семьей, и в будущем она станет еще крепче. В единстве россиян состоит залог будущего страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Судьбу России вершим мы, мы - одна большая семья, и обеспечим уверенное развитие, мы вместе», - отметил глава государства.

Он напомнил, что россиян объединяет общая судьба страны и понимание значимости ее масштабных целей.

Россия Владимир Путин
31 декабря 2023, 15:08
Новый год наступил на Камчатке и Чукотке
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Самые восточные регионы России первыми встретили Новый год. Куранты пробили полночь в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

По данным «Российской газеты» , на центральной площади Петропавловска-Камчатского у главной елки началась традиционная новогодняя программа, которая продлится до 01:00. Всех гостей мероприятия угощают чаем. В новогоднюю ночь автобусы в городе будут курсировать до 02:00.

Во время празднования с экранов прозвучали новогодние видеопоздравления землякам от участников специальной операции. Через час Новый год отметят в Якутии и на Сахалине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения главы государства Владимира Путина. Он подчеркнул, что это неправда.

Россия Новый год Камчатка
31 декабря 2023, 15:01
«Это неправда». Песков — о перезаписи новогоднего обращения Путина
Пресс-служба Кремля
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Сообщения о том, что новогоднее обращение президента Владимира Путина якобы перезаписали, оказались неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости».

Ряд Telegram-каналов распространил информацию о перезаписи традиционного обращения российского лидера.

«Нет. Это не так. Это неправда», - подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что главной темой речи Путина в ночь на 1 января станет Новый год. Песков отказался раскрывать детали праздничного выступления президента и отметил, что россияне узнают подробности только в новогоднюю ночь.

В прошлом году глава государства выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих ВС России. Путин записал ролик в штабе Южного военного округа.

Жителям столицы новогоднее обращение президента покажут на медиаэкранах в транспорте. Также пассажиры увидят тематический эфир в праздники.

Праздники Россия Владимир Путин Новый год
31 декабря 2023, 14:07
«Несколько важных нюансов». Врач объяснил, как перепады температуры влияют на здоровье
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Резкое похолодание ожидается в столичном регионе. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил «360», как смена погоды влияет на здоровье, и для кого это наиболее опасно.

Других выраженных влияний смены погоды на здоровье человека выявить не удалось. Существует так называемая барометрическая головная боль, она присуща людям с очень характерной патологией. Но в таком случае мигрень провоцируют сразу несколько отягощающих факторов.

«И плюс, это люди все-таки генетически предрасположенные. У них уже имеется мигрень, и в качестве триггера может выступать в том числе некий погодный фактор. Например, резкие перепады давления. Для абсолютного подавляющего большинства остальных людей, если особенно они не читают прогнозы, чаще всего все обходится незамеченным и без каких-либо больших проблем», - добавил врач.

Нужно обращаться к врачам Еще один важный нюанс - зачастую люди списывают на погоду плохое самочувствие и не обращаются к специалистам. Но такие симптомы, как головная боль или высокое давление, ни в коем случае нельзя игнорировать.

«Нужно искать настоящую причину, а не погоду, то есть либо проходить обследование, либо обращаться к доктору, чтобы вовремя назначать медикаментозную коррекцию, потому что с огромным количеством патологий на сегодня мы можем справляться на самом деле при помощи модификации образа жизни, при помощи раннего приема некоторых медикаментов», - заключил Водовозов.

Уже сегодня в Подмосковье начнется похолодание. Морозы продержатся все новогодние каникулы, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха составит около 20 градусов ниже ноля.

На кого влияет смена погоды «Здесь есть несколько важных нюансов. Дело в том, что да, действительно, на погоду мы реагируем, но не совсем так, как принято считать», - отметил специалист.

Больше всего люди чувствительны к изменению количества кислорода и воды в воздухе. Когда влаги становится больше или меньше, это могут почувствовать люди с уже имеющимися фоновыми патологиями. То же самое касается кислорода.

«Если, например, у человека ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, либо какая-то еще другая сердечно-сосудистая патология, то он будет чувствовать даже небольшие изменения по содержанию кислорода в воздухе», - объяснил врач.

Количество кислорода в воздухе уменьшается при резком потеплении, поэтому такое явление люди переносят хуже, чем похолодание. С другой стороны, во время снижения температуры уменьшается количество водяного пара в воздухе.

Болезни Врачи Прогноз погоды Погода
31 декабря 2023, 12:52
Советская актриса Малышева стала жертвой мошенников
Freepik
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Советская актриса Ирина Малышева попалась на удочку мошенников, желая приобрести препараты для четырех собак. Она потеряла более 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 62-летняя Малышева планировала выгодно купить лекарство для животных. В Telegram она увидела специальный чат-бот, в котором нужный ей товар предлагали за 21 тысячу рублей. Актриса перечислила деньги и стала ждать оформленный заказ.

Однако в указанный срок доставки не было. Спустя какое-то время артистка осознала, что ее обманули мошенники и сообщила о случившемся в полицию.

Малышева родом из Москвы. В 1982 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. До 2000 года служила в Московском драмтеатре имени Пушкина и Театре Луны. Актриса прославилась после фильмов «Сто дней после детства», «Портрет с дождем», телефильме «Мертвые души» и других.

На днях в Москве пожилая женщина вовремя одумалась и решила не передавать аферистам 600 тысяч рублей. В итоге эти деньги злоумышленникам отправила ее дочь.

Мошенничество Актеры Москва 2023

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