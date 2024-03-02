Путин назвал условие стабильной работы международного энергетического рынка

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Строгое соблюдение принципов честной конкуренции остается условием стабильной работы международного энергетического рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

В нынешний непростой для мировой энергетики период сотрудничество в рамках ФСЭГ становится особенно востребованным, указал глава государства.

Он обратил внимание на серьезные проблемы и трудности, причиной которых стали нарушение транспортных и логистических цепочек, обострение конфликтов во многих районах добычи сырья, а также угроза террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», - подчеркнул Путин.

Также президент отметил важность надежной защиты законных интересов газовых экспортеров без каких-либо односторонних барьеров и ограничений.