Путин назвал условие сохранения русских как этноса

Глава государства подчеркнул, что оказываемая российским семьям помощь способствует сохранению народов страны и ее развитию.

«Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи», - сказал он.

Путин подчеркнул, что количество детей - одно из условий сохранения русских как этноса.

«Если мы хотим сохраниться как этнос - ну, или как этносы, населяющие Россию, - должно быть как минимум два ребенка», - пояснил президент.

Путин пояснил, что при рождении в семье двух детей население страны остается прежним, а если пара воспитывает только одного ребенка, оно, наоборот, уменьшается.

«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», - заключил он.

В России действует ряд мер поддержки для семей с детьми, в том числе многодетных. В 2024 году на 7,4% вырастет сумма маткапитала. Выплата на первого ребенка после индексации составит 630 400 рублей.