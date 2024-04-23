Путин назвал срок запуска третьего этапа развития БАМа

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«В этом году мы запускаем уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышая пропускную способность Восточного полигона железных дорог», - сказал он.

Глава государства отметил, что правительство РФ приняло необходимые документы. По его словам, дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России.

Путин отметил, что Россия смогла осуществить нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Теперь в планах - ускорить модернизацию БАМа и Транссиба.

В ходе встречи президент РФ также напомнил, что в создании транспортного коридора «Север - Юг» могут принять участие все заинтересованные страны.