Путин назвал Ширвиндта настоящей легендой

«Выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству и всегда трудился с полной отдачей, оставался открытым, был доброжелателен к коллегам, ученикам и многочисленным поклонникам.

«Таким он навсегда останется в нашей памяти», - добавил президент.

Ширвинд скончался 15 марта , не дожив всего четыре месяца до 90-летнего юбилея. Вечером того же дня Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого артиста.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Ухов в комедии «Она вас любит». Широкая известность к артисту пришла после сотрудничества с режиссером Эльдаром Рязановым.

За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. В его фильмографии - почти 80 работ как актера. Помимо этого он срежиссировал семь кинолент, в четырех выступил сценаристом и в одной - в качестве артиста дубляжа.

Работал на телевидении, зрители помнят его по передачам «Семь нас и джаз», «Терем-теремок», «Театральные встречи» и другие. Участвовал в «Утренней почте», выступал на концертах, капустниках и «Голубых огоньках».

Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт - настоящая легенда отечественного театра и кино, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме родным и близким народного артиста. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.