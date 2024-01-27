Путин назвал преступления гитлеровцев карательными акциями

Путин рассказал, что гитлеровцы во времена войны устраивали карательные акции по отношению к советскому народу. Глава государства также напомнил о чудовищной сути нацизма, которую продемонстрировала блокада Ленинграда.

«Наше страдание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников», - указал Путин.

Российский лидер добавил, что совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны преступления против граждан СССР будут расследоваться. Он также отметил, что целью гитлеровцев была не война с идеологией, а ресурсы и богатства СССР.

Ранее глава государства посетил монумент «Рубежный камень» на Невском пятачке. Он возложил к памятнику букет красных роз.