02 апреля 2024, 20:00

Путин назвал последние теракты проявлением нацизма

РИА «Новости»
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В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Обсудив творчество, они затронули тему нацизма, сообщило РИА «Новости».

«Удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего не в идеологических, а в геополитических интересах», - сказал глава государства.

Он отметил, что последние террористические атаки стоят в одном ряду с проявлениями нацизма.

После Кустурица поблагодарил Путина за его личную историческую справедливость. Он также провел аналогию между бандеровцами и хорватскими ультранационалистами усташами. Президент выразил режиссеру благодарность за его позицию по конфликту на Украине.

Терроризм Режиссер Владимир Путин
02 апреля 2024, 19:56
Певцу Шарлоту продлили арест до 23 апреля
Freepik
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Арест певца и блогера Эдуарда Шарлота продлили до 23 апреля. Об этом сообщил Кировский районный суд Самары.

«Продлено содержание [Эдуарда Шарлота] под стражей до 23 апреля», - отметили в сообщении.

Его обвинили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Ранее Шарлота отправили из следственного изолятора Самары в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Вернувшегося в Россию певца задержали в Пулкове 22 ноября. Против него возбудили уголовное дело. Исполнитель «отметился» сожжением российского паспорта в Армении.

Армения Уголовное дело Суд Блогеры Россия Аресты
02 апреля 2024, 16:42
Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в 2024 году
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в статью о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом сообщили на сайте ГД.

Согласно документу, штрафы для частных лиц составят от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 100 тысяч, а для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Госдума планирует передать законопроект на утверждение в Совет Федерации. Инициативу поддержали в большинстве фракций. Депутаты также потребовали повысить профессионализм газовых служб, которые часто проводят поверхностные осмотры в жилье.

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, которые не пускают газовщиков в дома, создают реальную опасность для себя и других жильцов. Парламентарий поддержала идею об увеличении штрафов за недопуск специалистов в квартиры.

Штрафы Госдума РФ Депутаты
02 апреля 2024, 14:21
«Лишняя процедура». Предложение ужесточить контроль за мигрантами в РФ раскритиковали
Global Look Press
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МВД предложило законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за работой иностранцев, в первую очередь трудовых мигрантов, в России. Предполагается, что их пребывание в стране будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей, появятся реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов. Кроме того, иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности. О том, как стоит (или не стоит) реализовывать эти изменения и что они изменят, порассуждал директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский в стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

«Здесь есть вопрос: у нас будет уведомительный порядок, что я нанимаю иностранного работника, или его будут конторы уполномоченные нанимать? Если так, кто будет стоять в их главе и как они будут перепродавать рабочую силу на аутсорсинге и так далее, какие деньги получать? Вопросы, вопросы…» - прокомментировал он.

Московский отметил, что от иностранца в России по большому счету требуется немногое: оказание услуг, «чтобы он был безопасен и по-русски более или менее понимал».

«Предлагается соглашение о лояльности - иностранный гражданин должен будет подписывать документ о возможности ограничения его прав на въезд в РФ, пребывание и проживание на ее территории в случае нарушения законодательства. А без этого документа его нельзя наказывать и выдворять? Странная лишняя бюрократическая процедура», - продолжил аналитик.

По его словам, иностранные граждане понимают, что незнание закона не освобождает от ответственности, и некоторые из них адаптированы к жизни в России зачастую лучше россиян.

Юрий Московский также назвал «сверхдраконовской» действующую меру: выдворение за два любых административных правонарушения.

«Нужно все же ранжировать эти правонарушения. Замените на штрафы, и, если нет других оснований [для выдворения], пусть вернется - и человеку, и бюджету, и трудовому коллективу, и работодателю хорошо», - заметил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призывал усилить контроль за мигрантами.

МВД предложило законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за работой иностранцев , в первую очередь трудовых мигрантов, в России. Предполагается, что их пребывание в стране будут контролировать с помощью биометрии и цифровых профилей, появятся реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов. Кроме того, иностранцев обяжут подписывать соглашение о лояльности. О том, как стоит (или не стоит) реализовывать эти изменения и что они изменят, порассуждал директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский в стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко.

Мигранты Законы МВД РФ Россия Работа
02 апреля 2024, 12:15
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику дали грант на обучение в вузе
РИА «Новости»
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Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

«По инициативе автономной некоммерческой организации „Общество дружбы с Кыргызстаном“ Халилову был вручен грант на обучение в одном из вузов РФ», - написали авторы материала.

Ранее глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Подросток получил медаль мусульман России «За заслуги».

Вместе с Исламом выводили людей из здания еще несколько школьников - два Артема и Никита. Вместе подросткам удалось по узким переходам довести посетителей к территории выставочного центра, а затем через служебное помещение - на улицу. Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов предложил наградить ребят за мужество и отвагу.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные боевики и открыли огонь. Погибли и пострадали сотни людей. Ранее в Сети появились кадры первых минут атаки на Crocus City Hall.

Ислама Халилова, который вывел более 100 человек из концертного зала «Крокус Сити Холла» во время теракта, наградили в Госдуме. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , 15-летнему юноше вручили грант на обучение в одном из вузов России.

Вузы Госдума РФ Россия Школьники Теракт в «Крокусе»

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