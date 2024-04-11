Путин назвал покойного космонавта Аксенова человеком большого таланта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным дважды Героя СССР, космонавта Владимира Аксенова, который скончался 9 апреля. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Владимир Викторович был человеком большого таланта, мужества и силы духа», - заметил Путин.
По его словам, Аксенов внес большой вклад в освоение космоса. Во время полетов на орбите Земли он грамотно решал нестандартные задачи и подавал пример коллегам. Глава государства добавил, что память об Аксенове сохранится в сердцах его близких и товарищей.
Владимир Аксенов - бортинженер космического корабля «Союз-22». Он провел в космосе более 11 суток. Аксенову присвоили «Золотую Звезду» за успешные испытания модернизированного транспортного корабля «Союз Т-2».
О смерти Аксенова сообщил Роскосмос. Легендарный летчик-космонавт умер на 90-м году жизни.