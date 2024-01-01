01 января 2024, 15:51

Путин назвал мощной и сбалансированной систему поддержки семей с детьми в России

РИА «Новости»
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В России все социальные обязательства перед гражданами выполняют в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. Эту тему в числе прочих глава государства затронул на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме», - подчеркнул президент.

Отдельно Путин обратил внимание на меры, которые предпринимает государство для помощи семьям с детьми.

«Мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семей с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», - пояснил глава государства.

В конце декабря минувшего года Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, указывал, что работа чиновников не должна останавливаться ни на минуту. Чем больше они делают, тем более широкий диапазон задач перед ними открывается, пояснил он.

Работать, по словам президента, необходимо на результат, чтобы простые люди могли видеть итоги этой деятельности в своей жизни.

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали - на уровне, на качестве своей жизни», - добавил Путин.

Дети Россия Владимир Путин
01 января 2024, 16:17
Путин заявил о готовности почти 30 стран подключиться к формату БРИКС
РИА «Новости»
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Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение притягивает единомышленников все больше, указал президент РФ Владимир Путин. По его данным, подключиться к этому формату готовы порядка 30 стран.

По его словам, государства, которым близок такой формат совместной работы, разделяют установки, лежащие в основе деятельности объединения. Речь идет о суверенном равенстве , уважении выбора собственного пути развития, учете интересов друг друга, открытости и консенсусе, перечислил президент.

Также он обратил внимание на стремление к многополярному мироустройству и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.

Именно в таком ключе, по его словам, будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году.

Девизом его станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

В числе приоритетов для БРИКС он также назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в самых разных областях - от высоких технологий до экологии и здравоохранения, от культуры и спорта до молодежных обменов.

На сегодняшний день, как напомнил президент, БРИКС включает 10 государств. К объединению на правах новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По словам Путина, приступая к обязанностям председателя , Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, вовлеченными в орбиту БРИКС.

Для этого, как пояснил Путин, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, отметил президент.

Владимир Путин БРИКС
01 января 2024, 14:53
Многодетная мать из Курганской области пожаловалась в СК на непригодное жилье
РИА «Новости»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку после жалобы от сироты из Курганской области, которой предоставили непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в декабре 2023 года женщина получила квартиру в поселке Керамзитный. Оказалось, что жилье постоянно затапливает водой, а трубопровод засорен. Сирота, которая также является многодетной матерью, обратилась за помощью в обслуживающую дом компанию, однако это не дало результат.

В итоге женщина пожаловалась в СК. Следователи начали процессуальную проверку. В сообщении ведомства указано, что проживание в квартире из-за «выявленных дефектов» невозможно. Центральный аппарат СК РФ проследит, чтобы надзорные органы выполнили поручение Бастрыкина по этому делу.

Ранее глава СК потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования поножовщины в торговом центре в Москве.

Следственный комитет России
01 января 2024, 14:35
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за морозов
РИА «Новости»
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Из-за сильных морозов в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Данные об этом опубликовали на сайте Гидрометцентра.

По прогностической карте предупреждений для ЦФО , в столице и Подмосковье ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, синоптики предупредили и об опасности гололедицы.

В Гидрометцентре обратили внимание, что морозы начали крепчать еще в новогоднюю ночь. В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали -12,9 градуса, а на северо-западе Московской области (Шереметьево) было -14 градусов.

Такой же холодной была новогодняя ночь в 2008 году, когда минимальная температура упала до -12,4 градуса. Но рекордсменкой при этом стала первая ночь 2003 года, когда морозы ударили под -25,8 градуса, уточнили специалисты.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная температура в Москве и Подмосковье продержится до 7 января. Особенно холодными будут 3 и 4 января, когда температура ожидается ниже климатической нормы на 16-20 градусов.

Прогноз погоды Погода
01 января 2024, 13:15
Россиянам посоветовали лучший завтрак на 1 января
Unsplash
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Оставшиеся после новогодней ночи салаты лучше доесть во время обеда. На первый в наступившем году завтрак стоит приготовить легкую пищу: кашу, бульон, творог или омлет. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что после новогоднего стола печени и желчному пузырю нужна передышка от большого количества тяжелой пищи. Поэтому все приготовленные салаты после пробуждения есть не стоит.

«Оливье или селедка под шубой - насыщенные, сложные для усвоения блюда - лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется», - заявил Тяжельников.

Врач добавил, что с салатами нужно быть особенно внимательными, так как они могут испортится и привести к серьезному отравлению.

Тяжельников добавил, что, если в новогоднюю ночь человек употребил алкоголь, из-за начавшегося обезвоживания его потянет на соленое. Свой выбор в этом случае можно сделать в пользу квашеной капусты, кисломолочных продуктов или соленых огурцов. Также необходимо пить больше воды, морсы, отвары и травяные чаи. От кофе 1 января лучше отказаться, так как он еще сильнее выводит воду из организма.

Если взрослые в обед доедят салаты, то у детей останется возможность окончательно прикончить свои сладкие подарки. Но не все содержимое ярких коробок принесет им пользу. Как рассказала в комментарии RT кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, самые вредные для детей сладости - леденцы, пастила, зефир, мармелад и жвачки. Она пояснила, что они содержат много сахара, а также ароматизаторы и красители, которые могут привести к аллергии у ребенка.

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян призвала россиян отказаться от покупки майонеза и других соусов для приготовления салатов. По ее словам, самый полезный соус можно приготовить только в домашних условиях из известных ингредиентов без добавления консервантов.

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