Путин назвал многонациональное единство величайшей целью для России

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи выступят девять тысяч экспертов и полторы тысячи лекторов и спикеров. Данные привел первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Девять тысяч экспертов площадки, полторы тысячи лекторов и спикеров, более 200 компаний представляют здесь себя, свою программу развития, большая часть российских регионов и крупных городов», - уточнил он.

Кириенко добавил, что у участников фестиваля есть возможность познакомиться не только с российской молодежью, но и с культурой, историей, современными технологиями и даже кухней страны.

«С образовательными центрами, молодежными программами и президентской платформой „Россия - страна возможностей“», - подчеркнул он.

Первый замруководителя администрации президента отметил, что многие приехавшие гости рассказывали, как их пугали перед поездкой на ВФМ : предупреждали, что по приезде они якобы попадут в тюрьму.

«Тем интереснее сейчас видеть горящие глаза ребят, их радостные улыбки, восторженные рассказы о том, с каким гостеприимством их встретили россияне и российские регионы. А это ведь только начало, еще первый день не прошел на фестивале, так что все основное впереди», - заключил Кириенко.