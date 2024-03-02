02 марта 2024, 17:45

Путин назвал многонациональное единство величайшей целью для России

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Многонациональное единство для России является величайшей целью. Об этом в приветственном слове к участникам Всемирного фестиваля молодежи заявил президент Владимир Путин.

«Для России многонациональное единство является величайшей целью. Наша страна сложена из сотен культур и традиций, братство народов остается ее главной опорой, преимуществом и силой, помогло сокрушить нацизм», - сказал он.

Путин напомнил о ценностях равенства, традициях крепкой семьи и взаимопомощи, служении Отечеству.

«Эти ценности разделяет большинство жителей Земли. Беречь мы должна сообща, вместе воплощать мечты и трудиться ради будущих поколений. Сохранять культурное наследие планеты, следовать вере и традициям предков», - добавил президент.

Россия Фестивали Владимир Путин
02 марта 2024, 18:52
Программу на ВФМ представят девять тысяч экспертов
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На Всемирном фестивале молодежи в Сочи выступят девять тысяч экспертов и полторы тысячи лекторов и спикеров. Данные привел первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Девять тысяч экспертов площадки, полторы тысячи лекторов и спикеров, более 200 компаний представляют здесь себя, свою программу развития, большая часть российских регионов и крупных городов», - уточнил он.

Кириенко добавил, что у участников фестиваля есть возможность познакомиться не только с российской молодежью, но и с культурой, историей, современными технологиями и даже кухней страны.

«С образовательными центрами, молодежными программами и президентской платформой „Россия - страна возможностей“», - подчеркнул он.

Первый замруководителя администрации президента отметил, что многие приехавшие гости рассказывали, как их пугали перед поездкой на ВФМ : предупреждали, что по приезде они якобы попадут в тюрьму.

«Тем интереснее сейчас видеть горящие глаза ребят, их радостные улыбки, восторженные рассказы о том, с каким гостеприимством их встретили россияне и российские регионы. А это ведь только начало, еще первый день не прошел на фестивале, так что все основное впереди», - заключил Кириенко.

Молодежь Сочи Россия Фестивали
02 марта 2024, 18:09
Конкуренция невероятная. Для участия в ВФМ в Сочи подали 320 тысяч заявок
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Представители многих стран приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, несмотря на попытки им помешать. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в комментарии «360» заметил, что все попытки бойкотировать Россию попросту провалились.

«Самое главное, понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать с треском провалились», - подчеркнул он.

Кириенко напомнил, что в состав ООН входит 193 страны. На фестиваль приехали представители порядка 190 государств - практически весь мир.

«Не просто приехали, многие - несмотря на попытки им мешать. А за [это] право еще и поборолись, потому что у нас было 320 тысяч заявок, а на площадке только 10 тысяч представителей иностранных государств», - пояснил первый замруководителя администрации президента.

Желающие посетить фестиваль, рассказал он, проходили шесть этапов подготовки, многие изучали русский в Домах России.

«Вся аргентинская делегация прошла подготовку, получили сертификат по русскому языку, изучили заранее историю и культуру России, язык», - привел пример Кириенко.

Он назвал невероятной конкуренцию при отборе участников ВФМ и вспомнил 2017 год, когда на фестиваль поступило 50 тысяч заявок.

«И мы, честно говоря, считали, что это много. Сейчас 320 тысяч, и это при том, что тогда санкций не было. Вот вам результат санкций - в шесть с лишним раз выросло количество заявок, людей, которые мечтают попасть в Россию», - заключил собеседник «360».

Об открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи объявил президент России Владимир Путин.

Русский язык Молодежь Сочи Санкции Россия Фестивали
02 марта 2024, 17:36
Пивоваров уволил часть команды издания «Редакция»
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Журналист Алексей Пивоваров* заявил, что из-за принятого депутатами Госдумы законопроекта о запрете рекламы у иноагентов ему пришлось уволить часть команды издания «Редакция». В своем Telegram-канале он также сообщил, что проект получит новое название и логотип.

«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», - написал Пивоваров*.

Журналист пожаловался, что проект работает «в белую» и находится в России. Все рекламодатели, по словам Пивоварова*, тоже российские. По его мнению, законопроект больнее ударит по живущим в стране, а не по тем, кто переехал за рубеж и работает там.

Пивоваров* добавил, что свой личный канал планирует вести сам. Он признался, что для него это «болезненные изменения».

*Алексей Пивоваров внесен решением Минюста России в список иноагентов летом 2022 года.

Законы Реклама Россия Иноагенты
02 марта 2024, 17:30
«Делиться знаниями — главный принцип». Чернышенко — о значении ВФМ в Сочи
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Участники из других стран приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в том числе, чтобы узнать, какие новации появились в стране, заявил «360» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так он ответил на вопрос о том, какие новые решения другие государства могли бы предложить России, а какие были бы интересны для нее.

«Знаете, делиться знаниями - самый главный принцип и образования, и научной деятельности, и сюда приехали, скорее, узнать о том, какие у нас есть новации », - сказал Чернышенко.

Он обратил внимание, что в помещении, которое ранее было медиацентром, а сейчас носит название «Аэропорт», отражая метафору старта в будущее, есть большое количество разных стендов. Там можно увидеть «Движение первых», посмотреть, чем занимается «Артек», «Арт-молодость».

«И мое любимое, конечно, это „Больше, чем путешествия“, поскольку через путешествия, через туризм, который сейчас развивается в нашей стране, наше богатство и разнообразие можно показать», - указал вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что общался с представителями Мексики, которых очень впечатлила атмосфера на фестивале.

«Они говорят: „Слушайте, это у вас похоже на Акапулько“. Я говорю: „Лучше, я вас уверяю, в Акапулько такого нет“, - добавил он.

Сочи Россия

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