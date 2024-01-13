13 января 2024, 18:49

Путин назвал фестиваль «Покровский собор» ярким событием

Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор» успехов и вдохновения. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что авторская песня в России всегда пользовалась особой любовью слушателей. Президента порадовало, что фестиваль продолжает традиции этого жанра и объединяет известных исполнителей и талантливую молодежь.

«Убежден, что нынешний творческий форум станет ярким, по-настоящему праздничным событием», - заявил президент.

Фестиваль «Покровский Собор» грандиозное явление в мире авторской песни и поэзии. Оно проходит в столице России и объединяет множество гениальных людей. Это музыкальный марафон, который соединяет лучшие традиции классической бардовской песни и тенденции фолк-рока и бард-рока.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за плодотворную работу, защиту людей и огромный вклад в укрепление правопорядка и законности. В честь Дня работника прокуратуры в Подмосковье прошло торжество.

Праздники Песни Россия Фестивали Владимир Путин
13 января 2024, 17:53
Разработчика «Спутника V» похоронили на Троекуровском кладбище
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости»рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло», - сообщил он.

Гинцбург ранее признался агентству , что смерть коллеги стала для него огромной потерей. Коллеги Народицкого отмечали, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов.

Замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Прощание с одним из главных создателей вакцины от коронавируса прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Борис Народицкий - профессор и доктор биологических наук. Он является автором свыше 200 научных работ , а среди его наград - орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Здравоохранение Награды Больницы Ученые Работа Вакцинация Коронавирус в России и в мире
13 января 2024, 16:02
«Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Полковник Николай Захаров, прославившийся благодаря мемам со своей фотографией, станет вице-премьером Забайкальского края. Об этом изданию «Чита.ру» рассказал глава региона Александр Осипов.

Экс-начальник штаба, замкомандующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа Захаров займет новую должность 15 января. По словам источников издания, он будет заместителем председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Николаю Захарову 58 лет, он родился в Курганской области, а учебу проходил в танковом училище на территории Челябинской области. В 2009 году он стал военкомом этого региона, но через два года ушел в отставку. В октябре 2014-го Захаров занял пост командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной под Самарой.

Фотографию Захарова, на которой он сидит за столом в военной форме и улыбается, использовали для создания мемов. Они олицетворяют шутки про армию и призывников. Подобные мемы сопровождают подписи «как там сессия, сынок?», «кто не спрятался, тот в военкомат» и другие.

В политике тоже нередко используют мемы. В декабре одним из них стала фотография британской журналистки, показавшей средний палец.

Чиновники Армия
13 января 2024, 11:25
Псковские власти помогут 82-летнему пенсионеру, высланному из Латвии
Читайте нас в: Google Новости
Власти Псковской области окажут всю необходимую помощь 82-летнему российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По мнению латвийских властей, пенсионер якобы представлял угрозу для национальной безопасности страны, но никаких доказательств не предоставили. Пожилому мужчине дали час на сборы перед депортацией. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки.

Глава Псковской области назвал происходящее очередным проявлением русофобии и слабоумия. По поручению Ведерникова на границе пенсионера встретили глава аппарата областного правительства и другие официальные лица.

«Дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет, мы своих не бросаем», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Медики провели первичный осмотр, при необходимости 82-летнему мужчине окажут помощь. Каткову также предоставят жилье и питание.

Латвия Пенсионеры Россия
13 января 2024, 11:19
Мишустин поздравил работников российской печати с праздником
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Его обращение опубликовала пресс-служба правительства России.

«Во все времена СМИ являются главным средством коммуникации и знаний. Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации», - сказал председатель правительства.

Мишустин назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится не только призванием, но и образом жизни. Она требует не только таланта, но и высокой концентрации, умения разбираться в различных сферах и нести ответственность за каждое написанное или сказанное слово.

«Вы всегда находитесь в центре важных событий, стоите на страже интересов людей», - подчеркнул премьер-министр, обращаясь к журналистам.

Мишустин добавил, что сегодня многие корреспонденты работают в зоне СВО и, рискуя жизнями, создают материалы и пишут о подвигах солдат и офицеров.

С Днем российской печати журналистов также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что СМИ вносят огромный вклад в общество, объективно и правдиво освещая информацию. Именно журналисты обозначают волнующие людей проблемы. Володин добавил, что военные корреспонденты выполняют свой профессиональный долг, рискуя жизнями.

День российской печати отмечают 13 января с 1991 года. До этого существовал День советской печати, который праздновали 5 мая - в день выхода первого номера газеты «Правда».

Праздники Журналистика Военные Россия Михаил Мишустин

Новости по теме