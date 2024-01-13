Путин назвал фестиваль «Покровский собор» ярким событием

Путин отметил, что авторская песня в России всегда пользовалась особой любовью слушателей. Президента порадовало, что фестиваль продолжает традиции этого жанра и объединяет известных исполнителей и талантливую молодежь.

«Убежден, что нынешний творческий форум станет ярким, по-настоящему праздничным событием», - заявил президент.

Фестиваль «Покровский Собор» грандиозное явление в мире авторской песни и поэзии. Оно проходит в столице России и объединяет множество гениальных людей. Это музыкальный марафон, который соединяет лучшие традиции классической бардовской песни и тенденции фолк-рока и бард-рока.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за плодотворную работу, защиту людей и огромный вклад в укрепление правопорядка и законности. В честь Дня работника прокуратуры в Подмосковье прошло торжество.