Путин назвал ерундой обвинения в адрес Орбана из-за «пророссийской политики»

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На главу правительства Венгрии нападают те, кто ему завидует, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Орбан имеет мужество отстаивать интересы своего народа.

«Этого мужества многие политические деятели Европы лишены», - заявил Путин.

Он также отметил, что Орбан - провенгерский политик.

Президент России накануне встретился с венгерским премьером на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине. В ходе переговоров Путин отметил, что РФ сохраняет и развивает отношения с рядом европейских стран, несмотря на ограниченные возможности для контактов и сложившиеся геополитические условия.