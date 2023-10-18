Путин назвал ерундой обвинения в адрес Орбана из-за «пророссийской политики»
Обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он пророссийский политик, являются ерундой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщили «Известия».
На главу правительства Венгрии нападают те, кто ему завидует, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что Орбан имеет мужество отстаивать интересы своего народа.
«Этого мужества многие политические деятели Европы лишены», - заявил Путин.
Он также отметил, что Орбан - провенгерский политик.
Президент России накануне встретился с венгерским премьером на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине. В ходе переговоров Путин отметил, что РФ сохраняет и развивает отношения с рядом европейских стран, несмотря на ограниченные возможности для контактов и сложившиеся геополитические условия.