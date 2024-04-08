Путин назначил военного прокурора Московского округа

СМИ, блогеры и популярные артисты приняли участие в первой церемонии награждения национальной премии «Феникс» в Москве. Награду учредили для тех, кто быстро и уверенно возрождается на отечественном видеохостинге Rutube.

Для участников церемонии выступили известные артисты. Премию символично завершил песней «Феникс» резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Анатолий Цой.

Телеканал «360» тоже получил статуэтку - в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Сегодня аудитория канала на Rutube превышает 143 тысячи подписчиков.

Первую национальную премию «Феникс» приурочили к 30-летию Рунета. На церемонии награждения в зале собрались более сотни представителей СМИ, блогеров и артистов.

С 2022 года иностранные видеосервисы заблокировали более 130 российских каналов без объяснения причин. Статуэтки вручили тем, кто возродился на отечественной платформе.

«Мы считаем, что это основные действующие лица. И они меняют медиасферу в целом. Я уверен, что каждая российская интернет-площадка должна поддерживать эти начинания. Ведь тогда будет расти количество и качество контента», - отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Переехал абсолютно безболезненно - спасибо руководству площадок, которое технически помогло перетащить весь контент. Теперь смотрят здесь», - рассказал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.