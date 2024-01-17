17 января 2024, 15:52

Путин напомнил о главной задаче сотрудников ГИБДД

РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД в первую очередь должны обеспечить безопасность дорожного движения, снизить число ДТП. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Задача гаишников не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, число ДТП. Но это надо привести в нормальное состояние, в соответствие со здравым смыслом», - сказал глава государства.

ГИБДД Владимир Путин
17 января 2024, 15:53
Путин потребовал довести до конца вопрос с новыми КПП на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Вопрос о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке необходимо довести до конца, заявил президент Владимир Путин. Отдельно он подчеркнул, что все бюрократические процедуры важно решить максимально быстро.

«Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и [другие точки], поэтому это нужно, конечно, довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Нужно наши бюрократические проблемы преодолеть как можно быстрее», - указал глава государства.

Ранее Путин, подводя итоги визитов в Хабаровский край и на Чукотку, отмечал, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки.

По его оценке, местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием региона. Эта работа продолжится, но видимые результаты есть уже сейчас. Самый трудный этап уже пройден, указал президент.

Владимир Путин Дальний Восток
17 января 2024, 15:31
Оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову
РИА «Новости»
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Уроженка Златоуста Челябинской области, которую оскорбила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал ее представитель Александр Морозов.

В документе указано, что ответчики, в числе которых, кроме Ивлеевой, Лолита, Vacio (Николай Васильев), Филипп Киркоров и Дима Билан, распространили в соцсетях деструктивную информацию. Она подрывает духовно-нравственные ценности и провоцирует девиантное поведение.

Истица заявила, что действия упомянутых знаменитостей причинили ей и ребенку «нравственные, физические страдания», а также вызвали страх за будущее страны.

С каждого из указанных в иске лиц женщина потребовала выплаты компенсации в размере 200 миллионов рублей. Кроме того, жительница Златоуста попросила отобрать у Киркорова и Билана их звания.

Таганский суд Москвы уже принял коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Инициативную группу общественников возглавил актер Александр Иншаков.

Суд Блогеры
17 января 2024, 14:26
Профессор умер во время лекции в МГЮА
РИА «Новости»
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Профессор МГЮА имени О. Е. Кутафина Юрий Веденеев умер во время лекции в университете. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Коллектив кафедры теории государства и права и всего Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) искренне соболезнуют родным и близким. Память о Юрии Алексеевиче Веденееве навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в вузе.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ , заслуженный юрист России почувствовал себя нехорошо во время занятия днем во вторник, 16 января.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», - сказал источник РЕН ТВ.

Юрий Веднеев родился 3 мая 1945 года в Северодвинске Архангельской области. Он был ведущим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.

В 1995 году Веденеев назначили членом ЦИК России. После этого он работал в Институте государства и права РАН, а начиная с 2000 года руководил Российским центром обучения избирательным технологиям.

Москва
17 января 2024, 13:45
Песков раскрыл повестку переговоров Путина и главы МИД КНДР
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главной темой на повестке был вопрос развития двусторонних отношений, сообщило РИА «Новости».

Затронули на переговорах и тему ситуации на Корейском полуострове. Также стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам.

«Но главный акцент - именно на развитии двусторонних отношений», - повторил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Северная Корея является важным партнером России, и страна со своей стороны нацелена на развитие отношений во всех сферах, «включая и чувствительные».

Встреча Путина и Цой Сон Хи прошла в Кремле накануне, 16 января.

Ранее Песков заявил журналистам, что президент России может посетить Северную Корею с визитом в обозримом будущем.

Северная Корея Дмитрий Песков Россия Владимир Путин

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