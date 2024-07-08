Путин наградил мужчину, пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе»

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Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.

Цой отметили медалью за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу.

В 2001 году певица создала благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита». Цой занимает должность гендиректора организации «Галерея „Мастер“». Компания проводит культурные события и мероприятия, а также представляет площадку для выставок художников и дизайнеров.

Награду также получил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. Президент Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Народная артистка России, генеральный директор ООО «Галерея „Мастер“» Анита Цой удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде президента Владимира Путина разместили на официальном сайте правовой информации.