16 июня 2024, 11:15

Путин наградил коллектив московского хирургического центра имени Пирогова

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Коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова наградили орденом «За доблестный труд», указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе подчеркнули, что московский центр внес большой вклад в развитие науки и внедрение передовых технологий.

Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Специалисты проявили высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность, когда в экстремальных условиях оказывали пациентам медпомощь.

Ранее глава государства поздравил с профессиональным праздником всех медработников. Он напомнил, что люди всегда высоко ценили врачей за готовность прийти на помощь, сообщил RT.

Больницы Врачи Медицина Владимир Путин Наука
16 июня 2024, 09:31
Володин поздравил Терешкову с годовщиной полета в космос
РИА «Новости»
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Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос на корабле «Восток-6» ровно 61 год назад. Она провела на орбите почти трое суток. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ее с этой годовщиной, отметила пресс-служба парламента.

«День первого в истории полета женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Терешкова вносит вклад в развитие и укрепление своей Родины, посвятив себя служению ей.

В 2023 году, к 60-летию полета Терешковой в космос, президент Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту недавно учрежденный орден Гагарина. Она получила награду за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность во время исторического пилотируемого полета. Глава государства также поблагодарил Валентину Терешкову за плодотворную научную и общественную работу.

Космонавты Россия Космос Валентина Терешкова
16 июня 2024, 03:32
Россиянам рассказали, кто с 1 июля будет меньше платить за «коммуналку»
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Ряд категорий россиян с 1 июля будут платить по квитанциям ЖКУ меньше, их освободят от банковских комиссий. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Правительство в конце апреля приняло распоряжение, определяющее перечень льготников.

«Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане», - сообщил юрист.

В списке: россияне старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Эти категории россиян правительство освободило от уплаты пеней, добавил Моисеев.

Ранее стало известно, какие категории пенсионеров получат повышенные выплаты в июле.

Пенсионеры Ветераны Семья Войны Инвалиды Великая Отечественная война
16 июня 2024, 00:55
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Его речь опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что мусульманские организации в России уделяют большое внимание традиционным семейным ценностям и патриотическому воспитанию молодежи. Важен вклад мусульманского сообщества в единение народа, добавил российский лидер.

Свыше 40 мест для коллективных молитв в Курбан-байрам откроют в Подмосковье. Их определило региональное Духовное управление мусульман.

Праздники Кремль Молодежь Россия Религия Владимир Путин
16 июня 2024, 00:44
Путин поздравил российских врачей с профессиональным праздником
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Президент отметил, что медицина является самой гуманной профессиональной сферой. Люди всегда очень высоко ценили врачей.

«И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание», - заявил Путин.

По его словам, такими качествами обладает большинство российских врачей.

Ранее в преддверии праздника в Солнечногорской областной больнице поздравили врачей. Им вручили благодарственные письма и грамоты.

Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Праздники Кремль Больницы Врачи Медицина Владимир Путин

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