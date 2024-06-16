Путин наградил коллектив московского хирургического центра имени Пирогова

В указе подчеркнули, что московский центр внес большой вклад в развитие науки и внедрение передовых технологий.

Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Специалисты проявили высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность, когда в экстремальных условиях оказывали пациентам медпомощь.

Ранее глава государства поздравил с профессиональным праздником всех медработников. Он напомнил, что люди всегда высоко ценили врачей за готовность прийти на помощь, сообщил RT.