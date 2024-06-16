Путин наградил коллектив московского хирургического центра имени Пирогова
Коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова наградили орденом «За доблестный труд», указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
В указе подчеркнули, что московский центр внес большой вклад в развитие науки и внедрение передовых технологий.
Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Специалисты проявили высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность, когда в экстремальных условиях оказывали пациентам медпомощь.
Ранее глава государства поздравил с профессиональным праздником всех медработников. Он напомнил, что люди всегда высоко ценили врачей за готовность прийти на помощь, сообщил RT.