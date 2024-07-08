Путин наградил главу «Газпром-медиа» орденом «За заслуги перед Отечеством»

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«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу», - следует из документа.

Жаров возглавляет «Газпром-медиа» с 24 марта 2020 года. До этого он руководил Роскомнадзором и был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Государственный деятель ранее был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и отмечен благодарностью президента страны, сообщил ТАСС.

Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени российского журналиста, пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

Ранее лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда за заслуги в развитии российской государственности и становлении гражданского общества. Путин отметил многолетнюю плодотворную трудовую деятельность политика.

Генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Указ подписал президент Владимир Путин.