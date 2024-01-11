Путин начал встречу с дальневосточными представителями бизнеса

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«Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная», - обратился к бизнесменам глава государства.

Перед встречей российский лидер ознакомился с презентацией реализации планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока. Он отметил, что в регион развивается, и запущенные ранее программы уже показывают результаты.

«Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но всё-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», - подчеркнул глава государства.

По информации пресс-службы Кремля, Путин посетил Хабаровск с рабочим визитом. Президент планирует встретиться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, а также собирается приехать на местную мультипликационную студию.

Ранее Путин был в Анадыре, где провел встречу с местными жителями и посетил круглогодичный тепличный комплекс.