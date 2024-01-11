11 января 2024, 08:56

Путин начал встречу с дальневосточными представителями бизнеса

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин прибыл в Хабаровск, где начал встречу с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная», - обратился к бизнесменам глава государства.

Перед встречей российский лидер ознакомился с презентацией реализации планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока. Он отметил, что в регион развивается, и запущенные ранее программы уже показывают результаты.

«Люди ждали, вроде как ничего и не происходит, но всё-таки движение сейчас уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует», - подчеркнул глава государства.

По информации пресс-службы Кремля, Путин посетил Хабаровск с рабочим визитом. Президент планирует встретиться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, а также собирается приехать на местную мультипликационную студию.

Ранее Путин был в Анадыре, где провел встречу с местными жителями и посетил круглогодичный тепличный комплекс.

Россия Бизнес Владимир Путин
11 января 2024, 08:45
Треш-стримы предложили запретить в Госдуме
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Госдума начала обсуждать законы, направленные на борьбу с треш-стримами. Депутаты предложили отнести трансляции с демонстрацией жестокости к запрещенной информации. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многих россиян обеспокоил вопрос треш-стримов, с помощью которых блогеры пытаются увеличить аудиторию и заработать деньги. В качестве примера Володин привел криптобизнесмена Сергея Косенко, который на камеру бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

Володин предложил мониторить и удалять из Сети жестокий контент, а также штрафовать треш-блогеров на сумму до 700 тысяч рублей и изымать у них оборудование для ведения трансляций.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», - указал председатель ГД.

По его словам, депутаты рассмотрят законопроекты о запрете треш-стримов в весеннюю сессию.

Ранее парламентарий Алексей Журавлев назвал публикацию жестоких видеозаписей в Сети кровавым бизнесом. Он сообщил, что пакет новых законов позволит жестче наказывать преступников.

Интернет Законы Депутаты Блогеры
11 января 2024, 08:41
Голландские тюльпаны привезут в Россию к 8 Марта
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Поставки цветов из Европы в Россию сохранятся на уровне 2022 года, поэтому россияне не останутся без голландских тюльпанов 8 Марта. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали - они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты», - пояснила она.

Абрамченко добавила, что с 2016 года в России в два раза увеличили объем собственного производства срезанных цветов. Например, весной 2023 года в химкинском питомнике «Вашутино» к Международному женскому дню вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов.

Ранее экологи призвали россиян отказаться от упаковки букетов на 8 Марта. Всего за день объемы неперерабатываемых пластиковых отходов от таких подарков достигают 1700 тонн. Лучше всего заворачивать цветы в бумагу - она отлично защищает от мороза и ее можно переработать.

Европа Россия Интервью Нидерланды Цветы 8 Марта
10 января 2024, 23:18
Бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался
РИА «Новости»
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Экс-председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в возрасте 92-х лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте КС.

«Десятого января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай - заслуженный деятель науки Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Судьи и работники Конституционного Суда России выразили глубокие соболезнования близким и родственниками Баглая. Как отметили в публикации, его уход стал большой утратой для всего юридического сообщества. Коллеги его уважали за высокий профессионализм, надежность и мудрость.

Баглай появился на свет 13 марта 1931 года в Баку. В 1954 году он окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1957 по 1962 был научным сотрудником Института государства и права Академии наук СССР, а в период с 1962 по 1967 был доцентом Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Через три года после этого Баглай стал профессором конституционного права.

В 1995 году его избрали судьей Конституционного Суда России, а через два года он стал председателем КС РФ. На этом посту Баглай проработал до 2003 года.

За период своей карьеры профессор получил восемь наград. Среди них есть орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Дружбы народов. Также в декабре 2008 года экс-председатель КС получил почетную грамоту Президента РФ, а через год стал обладателем общественного ордена «Российская нация».

Россия
10 января 2024, 22:13
Кота Сергея «уволили» из супермаркета в Калининградской области после доноса
Unsplash
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Сотрудникам супермаркета в Зеленоградске Калининградской области пришлось «выселить» из магазина кота Сергея, сообщил Telegram-канал «Прямой эфир». Причиной стал анонимный донос в Роспотребнадзор.

Сергей стал постоянным обитателем супермаркета несколько лет назал, когда зашел в теплое помещение погреться. Работники обустроили для кота личную лежанку и начали представлять его как своего коллегу: Сергей даже получил звание «Сотрудник года» за популярность в соцсетях и «профессиональную дегустацию кормов», а также удостоился упоминания экскурсоводов.

Несмотря на народную любовь, Роспотребнадзор постановил магазин избавиться от кота. Один из сотрудников взял Сергея к себе домой, однако в магазине отметили, что смена обстановки станет для животного стрессом.

Местные жители потребовали вернуть кота на привычное место: петиция в поддержку Сергея собрала свыше 500 подписей.

Ранее в России умер единственный корги-полицейский : пес по кличке Рыжий несколько лет помогал правоохранителям на вокзале Нижнего Новгорода, после чего ушел на отдых.

Роспотребнадзор Коты Животные Магазины

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