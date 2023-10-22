Путин на немецком языке раскритиковал нападки на Шредера

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Путин обратил внимание на то, что недавно все стали свидетелями «безобразной выходки» в виде аплодисментов нацисту в парламенте Канады. Глава государства подчеркнул, что «чем дальше от Шредера - тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, симпатизирующего нацистам».

Уточняется, что Путин имел ввиду бывшего спикера Палаты общин парламента Канады. Чтобы российского лидера «услышали в Германии», он повторил это фразу на немецком языке.

«В Германии много порядочных людей и, уверен, многие это услышат», - добавил Путин.

Ранее российские следователи заочно предъявили обвинение 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гунько) в геноциде мирных жителей на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Именно его чествовали в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского.