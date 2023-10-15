Путин может посетить один из регионов России на следующей неделе
На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить один из регионов страны. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
В какой именно регион может прибыть с визитом глава государства, в эфире телеканала не уточнили.
Кроме того, в ближайшие дни президент России отправится с официальным визитом в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь». Планируется, что он также проведет отдельную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В пресс-службе Кремля никаких официальных заявлений о графике Путина на следующую неделю пока не делали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что на переговорах с Си Цзиньпином глава государства затронет в том числе международные темы.
«Россия и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», - указал представитель Кремля.