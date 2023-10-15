Путин может посетить один из регионов России на следующей неделе

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В какой именно регион может прибыть с визитом глава государства, в эфире телеканала не уточнили.

Кроме того, в ближайшие дни президент России отправится с официальным визитом в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь». Планируется, что он также проведет отдельную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В пресс-службе Кремля никаких официальных заявлений о графике Путина на следующую неделю пока не делали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что на переговорах с Си Цзиньпином глава государства затронет в том числе международные темы.

«Россия и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», - указал представитель Кремля.