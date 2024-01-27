27 января 2024, 18:01

Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню в деревне Зайцево в Ленобласти

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Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Белоруссии возложили букеты красных роз к Вечному огню и некоторое время молча постояли возле монумента. Путин назвал мемориальный комплекс символом памяти и долга. Он добавил, что Россия будет расследовать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и установит всех виновных.

«Всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, - посвящен мемориал, который мы открываем сегодня», - рассказал глава государства на торжественной церемонии.

Мемориал возвели в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы ВОВ на этой территории находились детские донорские концентрационные лагеря и лагеря для военнопленных.

Ранее Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке. Глава государства молча постоял у памятника и перекрестился.

СССР Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Великая Отечественная война
27 января 2024, 18:33
Актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни
Unsplash
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Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке, где она служила с 1991 года. Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким.

«Она была одной <…> из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», - отметили в театре.

Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания с Молчановой сообщат позже.

Ее уход из жизни стал большим ударом и для поклонников.

«Уходят наши… Светлая память актрисе», - прокомментировал один из комментаторов публикацию о смерти Веры Молчановой.

Молчанова наиболее известна зрителю по сериалам «След» и «Карпов». В кино актриса дебютировала в 1967 году, сыграв роль Анны Якимовой в биографической исторической драме «Софья Перовская». Всего на ее счету более 20 работ. Театральную карьеру Вера Молчанова начала с 1962 года.

Сериалы Кино Работа Театры
27 января 2024, 18:11
Путин заявил, что в Европе русофобия продвигается как официальная политика
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Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного памяти мирных жителей СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного памяти мирных жителей СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей», - сказал он.

Он добавил, что в государствах Прибалтики тысячи людей становятся жертвами травли, им отказывают в элементарных правах и нарекают «недолюдьми».

По словам российского лидера, украинский режим прославляет пособников Гитлера, использует террор против всех неугодных.

«Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», - сказал президент РФ.

Он также назвал преступления гитлеровцев карательными акциями. Они не имеют срока давности, их продолжат расследовать.

Европа Владимир Путин
27 января 2024, 17:47
Путин назвал преступления гитлеровцев карательными акциями
РИА «Новости»
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Совершенные нацистами преступления не имеют срока давности и будут продолжать расследоваться. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия в Ленинградской области мемориала в память о жителях СССР, ставших жертвами геноцида во время Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

Путин рассказал, что гитлеровцы во времена войны устраивали карательные акции по отношению к советскому народу. Глава государства также напомнил о чудовищной сути нацизма, которую продемонстрировала блокада Ленинграда.

«Наше страдание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников», - указал Путин.

Российский лидер добавил, что совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны преступления против граждан СССР будут расследоваться. Он также отметил, что целью гитлеровцев была не война с идеологией, а ресурсы и богатства СССР.

Ранее глава государства посетил монумент «Рубежный камень» на Невском пятачке. Он возложил к памятнику букет красных роз.

Ленинградская область СССР Преступления Памятники Отношения Владимир Путин Великая Отечественная война
27 января 2024, 17:00
«Кощунство и мерзость». Житель Тюмени объяснил, почему подал в суд на клуб «Мутабор»
РИА «Новости»
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Житель Тюмени Юрий Рябцев обратился в суд из-за скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». В беседе с «360» активист рассказал, что хочет взыскать с организаторов мероприятия один миллиард рублей.

Тюменец отметил, что подал иск только к «Мутабору», но собирается привлечь в качестве соответчиков и других, в том числе блогера Анастасию Ивлееву и компанию МТС.

«Я иск подал, но подал пока что на „Мутабор“, Ивлеева еще не знает - она еще не заявлена соответчиком», - указал он.

Он признался, что скандальное мероприятие его возмутило. По мнению Рябцева, нельзя устраивать непристойные вечеринки в непростое для страны время.

«Учитывая то, что такие обстоятельства в стране происходят, люди страдают. Мне представляется, что такое гульбище - это кощунство и мерзость. Меня это возмутило», - добавил житель Тюмени.

Рябцев также назвал сумму морального ущерба, заявленную в иске. Он собирается взыскать с организаторов вечеринки один миллиард рублей.

«Она (Ивлеева - прим. ред.) будет привлечена в качестве соответчика. А также будут выяснены иные обстоятельства. Я допускаю, что привлеку еще пару лиц в качестве соответчиков, в том числе МТС», - заключил активист.

Ранее Московский суд зарегистрировал иск о компенсации морального вреда к клубу «Мутабор». Тюменец сообщил, что нашумевшая вечеринка со звездами «оскорбила уважение ценности человеческой жизни».

Тюмень Суд Скандалы Блогеры Россия Анастасия Ивлеева

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