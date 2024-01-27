Путин и Лукашенко возложили цветы к Вечному огню в деревне Зайцево в Ленобласти

Читайте нас в:

Президенты России и Белоруссии возложили букеты красных роз к Вечному огню и некоторое время молча постояли возле монумента. Путин назвал мемориальный комплекс символом памяти и долга. Он добавил, что Россия будет расследовать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и установит всех виновных.

«Всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида, - посвящен мемориал, который мы открываем сегодня», - рассказал глава государства на торжественной церемонии.

Мемориал возвели в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы ВОВ на этой территории находились детские донорские концентрационные лагеря и лагеря для военнопленных.

Ранее Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке. Глава государства молча постоял у памятника и перекрестился.