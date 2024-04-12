Путин и Лукашенко позвонили семье оленеводов

«Енкся Ильмович, нас слышно? С вами из Кремля, ваши друзья. Поздравляем вас и Зою Игрумовну с золотой свадьбой, с юбилеем! Желаем вас успехов, всего самого доброго. Надеемся, что еще увидимся, - сказал Путин в телефонном разговоре.

Глава государства рассказал семейству Пяк, что находится в Кремле на встрече с Лукашенко, а также космонавтами.

«Во всех ваших успехах главное - это семья. Это основа всего происходящего в жизни, во всем движении вперед. Желаем вам всего самого доброго», - добавил он.

Семья Пяк является потомственными оленеводами и победительницей конкурса «Семья года». В январе 2024 года глава семьи рассказал Путину, что 12 апреля они отпразднуют с женой 50-ю годовщину свадьбы.

В пятницу Путин и Лукашенко провели также переговоры в закрытом от прессы формате.