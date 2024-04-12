Путин и Лукашенко позвонили семье оленеводов
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко связался с многодетной семьей оленеводов и поздравил ее с золотой свадьбой. Об этом сообщили в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА «Новости».
«Енкся Ильмович, нас слышно? С вами из Кремля, ваши друзья. Поздравляем вас и Зою Игрумовну с золотой свадьбой, с юбилеем! Желаем вас успехов, всего самого доброго. Надеемся, что еще увидимся, - сказал Путин в телефонном разговоре.
Глава государства рассказал семейству Пяк, что находится в Кремле на встрече с Лукашенко, а также космонавтами.
«Во всех ваших успехах главное - это семья. Это основа всего происходящего в жизни, во всем движении вперед. Желаем вам всего самого доброго», - добавил он.
Семья Пяк является потомственными оленеводами и победительницей конкурса «Семья года». В январе 2024 года глава семьи рассказал Путину, что 12 апреля они отпразднуют с женой 50-ю годовщину свадьбы.
В пятницу Путин и Лукашенко провели также переговоры в закрытом от прессы формате.