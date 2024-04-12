12 апреля 2024, 16:24

Путин и Лукашенко позвонили семье оленеводов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко связался с многодетной семьей оленеводов и поздравил ее с золотой свадьбой. Об этом сообщили в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА «Новости».

«Енкся Ильмович, нас слышно? С вами из Кремля, ваши друзья. Поздравляем вас и Зою Игрумовну с золотой свадьбой, с юбилеем! Желаем вас успехов, всего самого доброго. Надеемся, что еще увидимся, - сказал Путин в телефонном разговоре.

Глава государства рассказал семейству Пяк, что находится в Кремле на встрече с Лукашенко, а также космонавтами.

«Во всех ваших успехах главное - это семья. Это основа всего происходящего в жизни, во всем движении вперед. Желаем вам всего самого доброго», - добавил он.

Семья Пяк является потомственными оленеводами и победительницей конкурса «Семья года». В январе 2024 года глава семьи рассказал Путину, что 12 апреля они отпразднуют с женой 50-ю годовщину свадьбы.

В пятницу Путин и Лукашенко провели также переговоры в закрытом от прессы формате.

Семья Александр Лукашенко Владимир Путин
12 апреля 2024, 16:32
Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет МЧС доставил в Россию эвакуированную из Газы группу из 11 человек. В нее вошли россияне и члены их семей. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Эвакуация россиян и их семей из сектора Газа началась осенью прошлого года после начала боевых действий израильской армии против палестинской территории в ответ на террористическую атаку ХАМАС.

Всех обратившихся за помощью россиян дипломаты переводили через пограничный пункт пропуска «Рафах» в Египет. После самолетами МЧС эвакуированных перевозили в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 декабря заявила, что всех просивших о помощи россиян из Газы вывезли.

При этом она подчеркнула, что палестинском секторе еще остались соотечественники, с которыми работают на индивидуальной основе

В ведомстве подчеркнули, что борт приземлился в аэропорту Домодедово в пятницу, 12 апреля.

Общее число эвакуированных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и доставленных в Россию составило 1211 человек.

МЧС РФ Россия МИД РФ Эвакуации Палестина
12 апреля 2024, 16:04
Уровень доверия Путину среди россиян сохранился на 82%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Положительная оценка и доверие россиян к президенту Владимиру Путину сохранились на уровне 82% и не изменились с 31 марта. Это следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Результаты исследования опубликовали на сайте организации.

Отвечая на вопрос о качестве работы главы государства, затруднились с ответом 10% респондентов, 8% участников опроса дали отрицательную оценку.

Схожие показатели оказались в результатах с вопросом о доверии президенту: 8% затруднились с ответом, 10% высказались отрицательно.

Положительный показатель работы правительства с 31 марта вырос на один пункт и остановился на уровне в 60%. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина россияне стали ценить больше. График положительной оценки вырос с 57 до 61%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет в 53 субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 29 марта работу Путина положительно оценивали 84% опрошенных ФОМ респондентов.

Опросы Владимир Путин Правительство РФ
12 апреля 2024, 15:49
Активы приморских рыбопромышленников перешли в собственность государства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Росимущество стало собственников восьми дальневосточных рыбопромышленных компаний и одного оператора такси. Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц сообщил «Интерфакс».

В списке среди сменивших собственников компаний указали «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», Приморская рыболовная компания и «Городское экотакси». Общая стоимость активов составила 21,8 миллиарда рублей.

Агентство напомнило, что в конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на общую сумму 376 миллиардов рублей.

По версии обвинения, бизнесмены занимались выловом краба по квотам, но весь улов продавали в другие страны, выводя деньги на счета в иностранных банках.

Основная доля пришлась на владельца рыбодобывающих предприятий Олега Кана, носящего неформальный титул «крабового короля». В 2020 году Хабаровский краевой суд вынес решение о заочном аресте бизнесмена по делу 2010 года об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. По версии следствия, Кан стоял за организацией расправы.

Бизнесмена объявили в международный розыск. Представляющие интересы Кана адвокаты объявили о смерти своего подзащитного , сославшись на реестр наследственных дел. Но прокуратура заявила, что это не более чем инсценировка , так как в ЗАГСах акт о смерти Кана не выдавали.

Генпрокуратура РФ Бизнес Дальний Восток
12 апреля 2024, 14:56
«Саша ценил его»: вдова Градского рассказала об отношении композитора к Кунгурову
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вдова народного артиста России Александра Градского Марина рассказала, что композитор восхищался талантом погибшего оперного певца Евгения Кунгурова. Ее слова прозвучали в эфире программы «Малахов».

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина рассказала, что композитор восхищался талантом погибшего оперного певца Евгения Кунгурова. Ее слова прозвучали в эфире программы « Малахов ».

«Женю я запомнила как очень красивого человека. В нем было какое-то редкое сочетание внешней красоты и внутренней. И большого таланта», - сказала Градская.

Она добавила, что композитор очень гордился Кунгуровым. Он был очень рад, что оперный певец попал в его команду на шоу «Голос». Артист дошел до финала, но уступил победу Дине Гариповой.

«Я помню, как он мне говорил: „Ну ты посмотри, какой парень, какой красавец, какой тембр, голос!“ Саша ценил его как настоящего большого профессионала и считал, что у Жени большое будущее», - поделилась вдова.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.

Шоу Голос Песни Россия Музыка

Новости по теме