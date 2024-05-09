Путин и лидеры девяти стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Один из участников парада Победы потерял ботинок на Красной площади. Однако останавливаться и подбирать его владелец не стал. Видео с лежащей на брусчатке обувью опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

На кадрах можно видеть, что на пути участников парада, марширующих по главной площади страны, лежит ботинок.

Авторы сообщения предположили, что он, скорее всего, слетел с ноги одного из военнослужащих. При этом хозяин ботинка невозмутимо продолжил идти строевым шагом, не подобрав обувь.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался 9 мая ровно в 10:00. Несмотря на непогоду, авиационную часть мероприятия не отменяли. На трибунах всем желающим раздавали теплые пледы.