Путин дал поручение о производстве игровых приставок в России
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об организации в стране облачных сервисов с видеоиграми и производства игровых приставок. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Срок исполнения поручения главы государства - до 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
«Рассмотреть вопрос организации производства портативных и стационарных игровых консолей и игровых приставок», - говорится в тексте поручения президента.
Также кабмин рассмотрит создание облачной системы доставки программ и игр пользователям, а также оперативной системы.
В октябре 2023 года Путин согласился с идеей необходимости размещения серверов онлайн-игр внутри России. Также он призвал включить сервисные игры в единый регулятор.
Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин попросил Путина помочь разработать отечественный футбольный симулятор.