Путин дал оценку людям, пытающимся оболгать любовь к Родине

«Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все что угодно», - отметил глава государства.

По его мнению, факт наличия таких людей не может подорвать саму идею любви к Родине. Это очень важно понимать, подчеркнул он.

«Любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так, мы с вами на правильном пути», - выразил уверенность Путин.

В конце января на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе президент указывал на то, что нелюбовь к Родине можно сравнить с нелюбовью к семье и своим детям.