Путин 18 декабря проведет встречу с победителями чемпионата «Профессионалы»

Читайте нас в:

Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре. Во время мероприятия школьники от 14 лет и студенты колледжей состязались в различных видах мастерства.

Участники соревнований показали свои умения в промышленной автоматике, в ремонте беспилотных летательных аппаратов, в корпоративной защите от внутренних угроз информационной безопасности и по другим направлениям.

«Участники показали свои умения по 20 направлениям», - указали в пресс-службе.

Сборная Подмосковья завоевала на чемпионате 23 медали. Представители Московской области стали обладателями золота по таким направлениям как мехатроника, промышленная механика и выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы.

Всего в чемпионате участвовали более 120 тысяч человек. В финальном этапе соревновались около 700 конкурсантов из 62 регионов страны.