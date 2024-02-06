Путь со стороны моря в Сочи очистили от последствий селя

К утру убрано свыше 15,5 тысячи кубометров грунта. <…> Путь со стороны моря полностью очищен, в ближайшее время планируется приступить к замене поврежденной рельсошпальной решетки», - говорится в заявлении.

Для организации безопасного пропуска поездов пришлось совершить принудительный спуск грунта с горной стороны. Расчистка пути с этой стороны по-прежнему ведется - убрать надо еще около 2500–3000 кубометров грунта.

Специалисты обследуют близлежащий склон на предмет подвижек породы. Для постоянного мониторинга устанавливаются дополнительные маяки.

Сход селя на жилой дом в Сочи произошел из-за ливня в ночь на 5 февраля. Дороги затопило, проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке ушла под воду. Участок железной дороги завалило потоками грязи. График международного аэропорта Сочи из-за непогоды не изменился.

Сотрудники РЖД полностью расчистили путь со стороны моря в Сочи после схода селя на участке Дагомыс - Лоо. Об этом сообщила пресс-служба компании. Работы на месте продолжаются.