Путь от телохранителей до воинов. Как лейб-казаки вошли в историю России и Европы

Как лейб-казаки усмирили мятежную Польшу Охрана императора на поле боя Последний бой лейб-казаков Финальной военной кампанией для Лейб-гвардии Казачьего полка стала Первая мировая война. Последующие революции сильно ударили по подразделению. Фактический роспуск произошел в 1918 году, но часть бойцов попыталась возродить полк в составе белого движения.

Окончательную точку поставила эмиграция. Но уехавшие в Европу лейб-казаки не забыли свою историю, сохранили атрибутику и трофеи. Сейчас они хранятся в музее Лейб-гвардии Его Величества полка в одном из пригородов Парижа.

Несмотря на проявленное мужество и успехи в боях задачи по охране русского императора с лейб-казаков никто не снимал. Отправившийся в гущу сражения на Битву народов под Лейпцигом император Александр I попал в опасную ситуацию, когда вражеская кавалерия пробила брешь в рядах коалиционных войск и могла дойти до ставки русского царя.

«Лейб-казаки со страшной силой врезались во фланг неприятеля. Неожиданность и сила удара были громадны, и дали блестящий результат. Огромные массы неприятельской кавалерии заколебались, сразу остановились; объятая страхом кавалерия повернула назад на стоявшую за ней пехоту», - так писали историки о подвиге бойцов.

В память о проявленном мужестве император Николай I, в повелел лейб-казакам отмечать свой полковой праздник в день Битвы народов.

Первым испытавшим силы лейб-казаков в настоящих боевых условиях стал император Павел I, который направил церемониальных телохранителей в Голландию в составе корпуса русского генерала Ивана Германа фон Ферзена в Голландию.

Проверка боем для лейб-казаков оказалась неудачной. Из-за срыва коммуникации с союзниками-англичанами российских воинов перебили, а их командир попал в плен к французам. Но все последующие военные выступления лейб-казаков навсегда вошли в историю Впервые лейб-казаки отличились в кампании 1805 года, когда в составе армии полководца Михаила Кутузова.

В битве «трех императоров» при Аустерлице бойцы помогли войскам князя Петра Багратиона и прикрыли отход пехоты и артиллерии. В последующих столкновениях лейб-казаки проявили себя в качестве разведчиков, а также настоящих охранителей войск, которых всячески защищали.

В ходе Русско-шведской войны именно лейб-казаки взяли Гельсингфорс (современный Хельсинки) поставив точку в переходе Финляндии под власть российского императора. Но в это же время в Европе копил силы и захватывал новые территории новый и опасный враг - Наполеон.

Вошедшее в историю как Отечественная война 1812 года стало временем триумфа лейб-казаков, которые сражались с войсками корсиканца под Витебском, Смоленском, Валутиной горой, Бородиным, Тарушиным, Малоярославцем и во многих других.

После отхода Наполеона из России лейб-казаки вышли в авангард, выдавливая противника со своей территории, а также освобождая страны Европы. Прогнав французов до Парижа российские бойцы окончательно поставили точку в попытках европейцев напасть на Россию.

После возвращения из Европы лейб-казаки вернулись к своим прямым церемониальным обязанностям почти на 15 лет. Но их сила и мужества снова понадобились в 1828 году, когда началась война с турками. Два эскадрона вошли в состав русского осадного корпуса под Варной.

Работали лейб-казаки и на территории Царства Польского, склонного к мятежам и заговорам. Для подавления бунта казаки разделились на несколько частей и объединились только перед входом в уже смиренную Варшаву.

В город им придется вернуться еще дважды в 1848 и 1863 году для наведения порядка и борьбы с бандами бунтовщиков.

Охранников отправили на войну