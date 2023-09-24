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Парламентарий напомнил, что Украина готовится к захвату Крыма уже девять лет, но у нее никогда ничего не получится.

«А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», - отметил Ивлев.

Он подчеркнул, что Крым готовится отметить 10-летие воссоединения с Россией. Полуостров надежно защищен, добавил депутат.

Ранее, выступая в Совбезе ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране закончится, когда Россия «уберет свои войска с территории новых субъектов, в том числе Крыма». Практически никто не воспринял его речь всерьез.