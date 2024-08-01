01 августа 2024, 19:04

«Пусть останутся там»: Песков ответил врагам России

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уехавшим врагам России оставаться там, где они сейчас, а всем остальным — возвращаться. Такой совет он дал в эфире радио «Комсомольская правда».

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, кого из уехавших не хватает России.

«Считаю, что враги пусть останутся там. Кто не враги - пусть возвращаются. Это моя точка зрения», - сказал он.

Ранее Песков рассказал о внучке Алисе , которая уже ходит в школу. Пресс-секретарь главы государства признался, что ему интересно общаться с девочкой, но на это не всегда хватает времени.

Также Песков отмечал, что лично у него на телефоне видеосервис YouTube работает в обычном режиме, видеоролики грузятся с обычной скоростью. При этом он не стал советовать использовать VPN.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал уехавшим врагам России оставаться там, где они сейчас, а всем остальным - возвращаться. Такой совет он дал в эфире радио « Комсомольская правда ».

Кремль Дмитрий Песков Россия
01 августа 2024, 20:24
«Караулит около дома». Россиянка рассказала про преследования экс-бойфренда
РИА «Новости»
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Жительнице Ногинска приходится терпеть угрозы со стороны бывшего возлюбленного, который вернулся из Азербайджана после депортации. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что преследования начались очень давно.

«Были попытки нападения на меня. Он часто караулит меня около дома, поэтому каждый раз возвращаюсь к себе с большой опаской», - отметила она.

Собеседница 360.ru добавила, что ранее в полиции отказывались в возбуждении уголовного дела. Но сегодня ее вызвали к дознавателю и сообщили, что приняли ее заявление.

По данным ГУ МВД России по Московской области , сотрудники возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожающему бывшей сожительнице. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Ранее женщина рассказала, что мужчина хочет выкрасть ее ребенка.

По словам Натальи, с бывшим сожителем она разошлась в 2016 году. Недавно биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана.

Уголовное дело Дети Мужчины Полиция Азербайджан
01 августа 2024, 20:21
«Наконец-то все закончилось». Жена вернувшегося хакера Селезнева поделилась эмоциями
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Среди вернувшихся в Россию бывших заключенных оказался осужденный в 2017 году хакер Роман Селезнев. Его супруга Анна Отиско после 10-летнего расставания с супругом в комментарии 360.ru заявила, что ее переполняют счастье и эмоции.

Спецслужбы США похитили россиянина Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. В рамках уголовного дела о краже номеров банковских карт. По оценке следствия, ущерб от действий хакера понесли 37 тысяч финансовых организаций на сумму более 170 миллионов долларов. Суд над Селезневым продолжался три года и в 2017 году россиянина приговорили к 27 годам заключения.

Она подчеркнула, что муж пока на связь с ней не выходил, но она очень ждет хотя бы его звонка.

«Руки трясутся, сердце выпрыгивает, хочется верить, что наконец-то это все закончилось. Да, жду от него звонка, встречи. Что угодно от него. В общей сложности он находился в заключении 10 лет», - заявила она.

США Заключенные Россия Хакеры
01 августа 2024, 19:58
Возвращение восьми россиян домой официально подтвердили
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В рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения ряда стран НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Проведенный обмен назвали возможным благодаря планомерной работе государственных ведомств России, а также зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными прошел в аэропорту Анкары при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных, из которых трое улетели в США, остальные - в Германию.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с вернувшимися соотечественниками в Россию приехали их несовершеннолетние дети.

«Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», - добавили в Центре общественных связей.

Заключенные ФСБ Международные отношения Россия НАТО
01 августа 2024, 18:56
Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева 10 млн рублей
РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подаст в суд на дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* из-за вышедшего на YouTube-канале интервью. О своем решении она сообщила в своем Telegram-канале.

По мнению Мизулиной, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Артемия Лебедева, а также иностранного агента Юрия Дудя*», - написала она.

Мизулина добавила, что намерена взыскать в качестве компенсации морального вреда 10 миллионов рублей. Эти средства в будущем направят на нужды семей участников спецоперации.

Интервью Лебедева с Дудем* опубликовали на YouTube 1 августа. Видео набрало свыше двух миллионов просмотров. В разговоре блогеры поднимали тему деятельности Лиги безопасного интернета и Мизулиной в частности. Также дизайнер рассказал, что оставит в наследство своим 10 детям.

*Юрий Дудь - признан в России иностранным агентом.

Суд Блогеры Интервью Юрий Дудь Артемий Лебедев Екатерина Мизулина

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