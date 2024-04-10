Пуск ракеты «Ангара-А5» снова отменили

В результате сильного паводка в Оренбурге вода прибыла на ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Об этом «360» рассказала представитель клуба Ольга Захарова.

«Сейчас вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пытаемся три конюшни огородить грунтом, лошадей очень много», - сказала она.

Захарова отметила, что сотрудники клуба пытаются сделать все возможное, чтобы спасти лошадей от воды.

«Мы выводим лошадей, что-то пытаемся делать. Пока они в воде не стоят, мы держимся. Пытаемся делать насыпи, чтобы вода дальше не шла. Кого-то переводим из конюшни в конюшню», - добавила представитель клуба.

Утром в среду стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 978 сантиметров. Потенциально опасной отметкой считается 930 сантиметров, но вода продолжает прибывать.