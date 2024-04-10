Пуск ракеты «Ангара-А5» снова отменили
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили. Его перенесли минимум на сутки. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Выдана команда: „Отбой пуска“, - сообщил комментатор пуска на стартовой площадке.
Первый старт должен был состояться в 12:00 по московскому времени во вторник, 9 апреля. Но автоматика дала команду по отбою пуска за две минуты до пуска. Старт отменили из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока «Ангары-А5».
После случившегося государственная комиссия одобрила проведение пуска ракеты. Его назначили на резервную дату - 10 апреля.