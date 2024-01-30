30 января 2024, 21:28

Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов

РИА «Новости»
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Россияне столкнулись со сложностями в получении заказов на пунктах выдачи Ozon, но сбой в работе произошел не по вине маркетплейса, который также ожидает устранения неполадок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Уже проверили все системы - на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне.RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят», - заявили в компании.

В Telegram-канале маркетплейса сообщили о продлении сроков хранения заказов, которые нужно было получить сегодня, еще на два дня. Заказы с доставкой на дом, которые курьеры не могут выдать в системе, также перенесут, уведомив пользователей о новой дате в приложении.

Сбои в работе сайтов доменной зоны.RU в России зафиксировали вечером во вторник, 30 января. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья. Как сообщили в Минцифры, в ближайшее время доступ к сайтам в этой зоне будет восстановлен. Неполадки возникли из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке.

Интернет Россия Маркетплейсы
30 января 2024, 19:29
ЦИК опубликовал данные об имуществе и доходах Путина
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Кандидат в президенты России Владимир Путин отчитался о доходах за шесть лет. В период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей. Поданную действующим главой государства декларацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

По документу, источниками доходов Путина стали зарплата, военная пенсия, банковские вклады, ценные бумаги и продажа имущества.

У президента есть 10 счетов в банках на сумму 54,4 миллиона рублей и 230 акций ПАО «Банк „Санкт-Петербург“». Также ему принадлежит квартира площадью 153,7 квадратных метра и парковочное место в гаражном кооперативе в Санкт-Петербурге.

В собственности у Путина еще есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров в Санкт-Петербурге. В списке зарегистрированного имущества отметили три автомобиля - ГАЗ М21 (1960 года выпуска), ГАЗ М21 (1965 года выпуска), «Ниву» (2009 года выпуска) и автоприцеп «Скиф» (1987 года выпуска).

Владимира Путина накануне зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. ЦИК принял это решение единогласно.

Доходы ЦИК РФ Владимир Путин Выборы президента РФ
30 января 2024, 17:37
Дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды
РИА «Новости»
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Вторая Московская неделя моды привлекла внимание дизайнеров со всей России. Организаторы уже получили 1038 заявок из 72 регионов страны, что на 20% больше, чем в прошлый раз, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», - рассказала она.

По ее словам, коллекции на площадках Московской недели моды уже захотели представить дизайнеры из 151 населенного пункта, включая Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. До 1 февраля жюри отберет около 100 дизайнеров для подиума, 60 для участия в открытом маркете и 50 шоу-румов для бизнеса.

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 8 марта. Площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 ВДНХ, входящий в пространство масштабной выставки «Россия».

В рамках недели моды москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы на ВДНХ и увидеть коллекции модных короткометражных фильмов в рамках World Fashion Shorts.

Для профессионалов индустрии в «Манеже» организуют насыщенную деловую программу, включающую закрытые показы, встречи с экспертами, образовательные лекции и мастер-классы. Кроме того, будет функционировать B2B-шоурум и открытый маркет.

Значимые моменты фестиваля будут транслировать онлайн в официальной группе Московской недели моды в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России зафиксировали увеличение спроса на товары отечественных брендов. В первую очередь речь идет о сегменте легкой промышленности.

Мода конкурсы Москва Наталья Сергунина
30 января 2024, 17:11
Демографические проблемы России предложили решать «обрусением» жителей других стран
РИА «Новости»
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Численность России можно увеличить путем «обрусения» русскоязычных жителей соседних стран. Так решали демографические проблемы со времен Новгородской республики, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Нам как государству полторы тысячи лет. За это время есть технология решения этих проблем. <…> Была технология, которая называется „обрусение“», - сказал он.

Русская национальность, по словам Федорова, сформировалась на основе языка и культурно-исторической общности. Депутат заявил, что этим она отличалась от китайской и европейской национальностей, в основу которых легли письменность и этнос. Он назвал русскими всех, кто с рождения говорил по-русски.

Федоров предложил вернуть границы России к состоянию после Второй мировой войны и запустить миграционные потоки русских людей. Именно «обрусение», по мнению депутата, в свое время позволило Новгородской республике стать самым большим в мире государством.

Русскоязычные школы решили закрыть на востоке Финляндии. В Литве предложили отказаться от уроков русского языка , в том числе в качестве иностранного.

Русский язык Депутаты Россия
30 января 2024, 17:01
Специалистов туриндустрии наградили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве вручили городские премии за 2023 год работникам в области туризма. О церемонии рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сегодня награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений», - уточнила она.

Всего в 10 номинациях лауреатами стали 15 представителей индустрии, а также еще одного специалиста удостоили звания «Почетный работник туризма города Москвы». Премии вручили за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение передовых практик и цифровых технологий.

Профильную награду для работников отрасли туризма выделили в самостоятельную премию в 2022 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

В прошлом году Москву посетили 24,5 миллиона человек. При этом из-за рубежа приехали только 10% туристов.

Туризм Москва Наталья Сергунина

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