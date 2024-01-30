Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов

«Уже проверили все системы - на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне.RU. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят», - заявили в компании.

В Telegram-канале маркетплейса сообщили о продлении сроков хранения заказов, которые нужно было получить сегодня, еще на два дня. Заказы с доставкой на дом, которые курьеры не могут выдать в системе, также перенесут, уведомив пользователей о новой дате в приложении.

Сбои в работе сайтов доменной зоны.RU в России зафиксировали вечером во вторник, 30 января. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья. Как сообщили в Минцифры, в ближайшее время доступ к сайтам в этой зоне будет восстановлен. Неполадки возникли из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке.