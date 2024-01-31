Пулково вернулось к штатной работе после снятия ограничений

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» пояснили, что ограничения вводились с 03:53 до 05:11. При этом в операторе Пулково не пояснили их причины.

В конце января из-за погодных условий в Пулково отменили часть рейсов. В ночь на 23 января диспетчерские службы развернули 22 борта, летевших в Петербург, из-за сильного ветра. Самолеты направили на запасные аэродромы.

Днем ранее вылет четырех рейсов также задержали из-за неблагоприятн ой погоды. Наземные службы Пулково контролируют метеоусловия в зоне прилета, чтобы не создавать риски для пассажирских судов.