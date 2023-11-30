«Публично извинились». Блогер Хилми Форкс пожертвует деньги в фонд нравственности

«Идет домой. Все ОК. Он на подписке. Мы признались, загладили вину, публично извинились и жертвуем деньги в фонд, который за нравственность», - подчеркнул правозащитник.

Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Хилми. Согласно данным ведомства, в ноябре 2022 года он незаконно создал порнографические материалы со своим участием. Затем блогер разместил их в свободном доступе в Сети.

«Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения, и в ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в московской прокуратуре.

Ранее адвокат Ерохин опроверг информацию об аресте стримера. По его словам, Хилми находится дома, каких-либо претензий к нему нет.