Птенец редкой породы журавля родился в Московском зоопарке

В администрации зоопарка рассказали, что, хоть птенец и подрос, но отец до сих пор не спускает с него глаз. Когда он замечает кого-то из посетителей, сразу закрывает собой детеныша.

Самка журавля отложила яйцо летом. Большую часть времени она насиживала его, а самец охранял семейство. Когда самке нужно было отойти для того, чтобы поесть, папа подменял ее на гнезде.

Известно, что родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.

Но это не единственный новорожденный Московского зоопарка. В конце августа у пары панд Жуи и Диндин на свет появился малыш. Сейчас он начал видеть предметы и слышать.