Птенец редкой породы журавля родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном, сообщили в Telegram-канале учреждения.
В администрации зоопарка рассказали, что, хоть птенец и подрос, но отец до сих пор не спускает с него глаз. Когда он замечает кого-то из посетителей, сразу закрывает собой детеныша.
Самка журавля отложила яйцо летом. Большую часть времени она насиживала его, а самец охранял семейство. Когда самке нужно было отойти для того, чтобы поесть, папа подменял ее на гнезде.
Известно, что родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.
Но это не единственный новорожденный Московского зоопарка. В конце августа у пары панд Жуи и Диндин на свет появился малыш. Сейчас он начал видеть предметы и слышать.