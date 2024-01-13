Псковские власти помогут 82-летнему пенсионеру, высланному из Латвии

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По мнению латвийских властей, пенсионер якобы представлял угрозу для национальной безопасности страны, но никаких доказательств не предоставили. Пожилому мужчине дали час на сборы перед депортацией. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки.

Глава Псковской области назвал происходящее очередным проявлением русофобии и слабоумия. По поручению Ведерникова на границе пенсионера встретили глава аппарата областного правительства и другие официальные лица.

«Дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет, мы своих не бросаем», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Медики провели первичный осмотр, при необходимости 82-летнему мужчине окажут помощь. Каткову также предоставят жилье и питание.