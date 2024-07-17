17 июля 2024, 04:56

Психолог рассказал, к чему может привести чрезмерное безделье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Иногда отдохнуть и полениться нужно, чтобы восстановить свои силы, но чрезмерное безделье может обернуться проблемами. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, лень нельзя рассматривать в качестве замены отдыха. Когда человек ленится, то он отказывается от сопротивления трудностям.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», - пояснила Кардиакос.

Желание ничего не делать может говорить о депрессивных состояниях и выгорании. Но самым опасным в лени психолог назвала риск деградации личности. В качестве примера она привела уборку. Если человек систематически не убирается из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. В итоге такое безделье может привести к снижению уровня жизни.

Отдых Работа Психология
17 июля 2024, 04:32
В Петербурге со стенда в «Манеже» убрали имя художника Дмитрия Шагина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге из списка участников выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в «Манеже» исключили имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, а также убрали его работы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского*.

По его словам, сначала имя художника просто замазали на информационном стенде.

«И вот теперь - реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», - написал он.

Кроме того, с выставки убрали его картину «Митьки 91» и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства». По словам организаторов мероприятия, полотно нуждается в реставрации, поэтому его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году, когда в Москве произошел августовский путч. В прошлом году другое полотно Шагина также убрали из экспозиции столичной выставки за скрытый политический подтекст. Тогда речь шла о картине «День тельняшки».

Ранее стало известно, что с 10 августа по 8 сентября в московском «Экспоцентре» пройдет выставка о столичной промышленности.

*Признан в России иностранным агентом.

Санкт-Петербург Выставки Художники
16 июля 2024, 21:27
На юге России ввели график временного отключения электроэнергии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Ставропольском крае ввели график временного отключения электроэнергии. Это произошло в Пятигорске и четырех поселках в его окуге, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов со ссылкой на «Пятигорскэнерго».

График ввели 16 июля, чтобы ликвидировать перегруз в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ).

Частично ограничили электропотребление в Пятигорске и поселках Винсады, Энергетик, Свободы и Горячеводский. При этом отключения могут продлиться до четырех часов. Ворошилов добавил, что электроснабжение восстановят после отмены ограничений.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 гигаватта», - сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго России.

Ранее без света остались более 115 тысяч жителей Бурятии.

Электричество Россия Пятигорск
16 июля 2024, 18:45
«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Видеообращение об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Добрый вечер, дорогие друзья, не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо», - признался он.

При этом Гладков поспешил заверить, что «никакой страшной беды» в этом нет, просто ему нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на вызовы и искать решения актуальных задач, которые стоят перед регионом.

«Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», - добавил губернатор.

Также он отметил, что постарается регулярно отправлять в канал утренние и вечерние сообщения об обстановке в области.

Россия
16 июля 2024, 18:29
Названа стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость проезда по новому обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 и 970 рублей для легковушек и грузовиков соответственно. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Автодоре».

Также в компании подчеркнули, что эта стоимость будет оставаться неизменной и в будние, и в выходные дни.

По данным собеседников агентства, проезд по всей М-11 (участки «Автодора» без учета 15-58 километров) для водителей легковых автомобилей обойдется в 3230 рублей в период с понедельника по четверг. Сумма проезда с пятницы по воскресенье составит 3450 рублей.

Водители грузовиков за этот же путь заплатят 6630 рублей, если поездка будет с понедельника по четверг. А с пятницы по воскресенье - 7450 рублей.

Также в «Автодоре» уточнили, что водители могут воспользоваться абонементами, позволяющими экономить до 30% за проезд по участку.

Президент России Владимир Путин лично открыл движение по участку Северного обхода Твери - трассы М-11 «Нева». Глава государства прибыл на участок за рулем Lada Aura.

Санкт-Петербург Грузовики Дороги Машины Водители Москва

Новости по теме