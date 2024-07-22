Проявивших неуважение к гимну России родителей оштрафовали в Нальчике

Квесты — не только популярный и веселый вид досуга, но и опасный «аттракцион», организацию которого никак не проверяют. Об этом 360.ru рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она прокомментировала пожар в квест-комнате в Махачкале, который унес жизни двух девушек. Парламентарий обратила внимание, что вопрос безопасности квестов необходимо урегулировать на законодательном уровне.

«Наши граждане, когда идут получить эту услугу, то они считают, что она безопасна, и что там есть все системы безопасности. Но их нет», - отметила Стенякина.

Она добавила, что специалисты по пожарной безопасности проверяют развлекательные заведения, находящиеся в торговых центрах. В то же время квест-румы в промышленных зданиях под проверки не попадают.

Проверять следует и используемое в квестах оборудование, посчитала она.

«Когда устанавливается аттракцион, какой бы экстремальный бы он ни был, к нему есть жесткие требования безопасности и стандартизации. Потому что в аттракционах [есть] устройства, которые могут причинить вред человеку», - указала Стенякина.

Депутат добавила, что вопросы безопасности волнуют не только посетителей, но и многих организаторов квестов.

«Сами организаторы квестов в том числе хотят быть в правовом поле. Я имею в виду тех хороших организаторов, которые занимаются безопасностью и не используют открытый огонь и еще более ужасные какие-то вещи», - сообщила она.

По мнению парламентария, для квестов необходимо ввести ГОСТы. Она также напомнила, что ранее организаторам уже запретили использовать в детских квестах огонь, токсичные и горючие вещества и любое оружие, в том числе и с затупленными лезвиями.

По версии следствия, пожар в дагестанском квест-руме «Дом ужасов» произошел из-за 18-летнего аниматора. Во время квеста он поджег перчатку и бросил ее рядом с емкостью с бензином. В результате разгорелся пожар , в котором заживо сгорели две девушки. Одну из них организаторы приковали цепью к стулу.