22 июля 2024, 23:09

Проявивших неуважение к гимну России родителей оштрафовали в Нальчике

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Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых человек за неуважение к российскому гимну. Об этом сообщили на сайте судебной системы Кабардино-Балкарии.

«Мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек», - заявили в пресс-службе.

Размер назначенного штрафа составил три тысячи рублей. В ближайшее время рассмотрят еще одно дело.

Речь идет о появившемся в начале июля видео из школы № 33 в Нальчике. На кадрах из актового зала некоторые родители учеников во время гимна России не встали, а продолжили сидеть. Часть из них даже не обратили внимание на происходящее и пользовались телефонами во время исполнения гимна.

Ранее в РФ призвали школы вывешивать флаг России на фасаде здания или территории учреждения. Также с 1 сентября 2022 года в школах начали проводить еженедельную церемонию с поднятием российского триколора и исполнением государственного гимна.

Штрафы Школы Россия Патриотизм
22 июля 2024, 17:56
«Используют ужасные вещи». Россиянам рассказали о подводных камнях квестов
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Квесты — не только популярный и веселый вид досуга, но и опасный «аттракцион», организацию которого никак не проверяют. Об этом 360.ru рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она прокомментировала пожар в квест-комнате в Махачкале, который унес жизни двух девушек. Парламентарий обратила внимание, что вопрос безопасности квестов необходимо урегулировать на законодательном уровне.

«Наши граждане, когда идут получить эту услугу, то они считают, что она безопасна, и что там есть все системы безопасности. Но их нет», - отметила Стенякина.

Она добавила, что специалисты по пожарной безопасности проверяют развлекательные заведения, находящиеся в торговых центрах. В то же время квест-румы в промышленных зданиях под проверки не попадают.

Проверять следует и используемое в квестах оборудование, посчитала она.

«Когда устанавливается аттракцион, какой бы экстремальный бы он ни был, к нему есть жесткие требования безопасности и стандартизации. Потому что в аттракционах [есть] устройства, которые могут причинить вред человеку», - указала Стенякина.

Депутат добавила, что вопросы безопасности волнуют не только посетителей, но и многих организаторов квестов.

«Сами организаторы квестов в том числе хотят быть в правовом поле. Я имею в виду тех хороших организаторов, которые занимаются безопасностью и не используют открытый огонь и еще более ужасные какие-то вещи», - сообщила она.

По мнению парламентария, для квестов необходимо ввести ГОСТы. Она также напомнила, что ранее организаторам уже запретили использовать в детских квестах огонь, токсичные и горючие вещества и любое оружие, в том числе и с затупленными лезвиями.

По версии следствия, пожар в дагестанском квест-руме «Дом ужасов» произошел из-за 18-летнего аниматора. Во время квеста он поджег перчатку и бросил ее рядом с емкостью с бензином. В результате разгорелся пожар , в котором заживо сгорели две девушки. Одну из них организаторы приковали цепью к стулу.

Пожары Депутаты
22 июля 2024, 14:16
Михалков опроверг обвинения в «банном» доносе на Беркович
РИА «Новости»
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Кинорежиссер Никита Михалков признался, что ничего не говорил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о режиссере Евгении Беркович*. Об этом он заявил в эфире передачи «Бесогон ТВ».

Режиссер ответил на обвинения, озвученные журналисткой Юлией Таратутой в эфире канала «Дождь» **. Он рассказал, что никогда не парился в бане с Бастрыкиным, а спектакли Беркович* не смотрел. Михалков подчеркнул, что никогда ее не видел и не читал ее произведения.

Ранее суд приговорил Беркович* к шести годам колонии общего режима. Из-за скандального спектакля «Финист ясный сокол» ее признали виновной в оправдании терроризма.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** СМИ, выполняющее функции иноагента

Следственный комитет России Никита Михалков Дело Беркович и Петрийчук Евгения Беркович
22 июля 2024, 11:08
«Необходимо сделать это немедленно». В ГД предложили запретить хоррор-квесты
Unsplash
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Хоррор-квесты из раза в раз становятся местами чрезвычайных происшествий, их необходимо запретить. С таким предложением в комментарии 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов после новостей о гибели двух девушек в Махачкале.

Парламентарий напомнил, что участников квестов избивают до полусмерти. Часто происходят пожары или блокирование дверей.

«Все это наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей, а порой и вовсе лишает их жизней. Главный вопрос - сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно», - подчеркнул Колунов.

Он призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

«Абсолютно недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане», - добавил депутат.

Жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале стали девушки 19 и 25 лет. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.

Пожары Госдума РФ Депутаты
22 июля 2024, 10:41
Депутаты ГД предложили добавить на «Госуслуги» раздел о домашних животных
Unsplash
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Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Антон Ткачев предложили добавить на «Госуслуги» отдельный раздел о домашних животных. Направленное в Минцифры обращение появилось в распоряжении 360.ru.

Сайт предложили дополнить списком территорий с площадками, предназначенными для выгула домашних животных. Депутаты считают, что на сервисе должны быть услуги по записи в государственные ветклиники, маркировке домашних животных и предоставлению данных о курсах по дрессировке собак.

Парламентарии призвали добавить на «Госуслуги» информацию о правилах выгула питомцев, установленных в субъектах.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что введение штрафов за выгул опасных собак без намордников поможет снизить число нападений питомцев на людей.

Депутаты Животные Госуслуги

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