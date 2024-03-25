Проявивших героизм в Crocus City Hall подростков пригласят в Госдуму

В Сети получила распространение информация, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в Crocus City Hall. Это сообщение оказалось недостоверным.

Фейк Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал пост, согласно которому на стоянке рядом с Crocus City Hall стоял фургон кинологической Службы МВД. По заявлению автора публикации, на кадрах видно, как якобы полицейский-кинолог со служебной собакой покидает место происшествия сразу после начала стрельбы.

Правда Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что запечатленный автомобиль принадлежит скорой медицинской помощи. Дежурство бригады врачей на массовых мероприятиях является обязательным.

Более того, человек в камуфляжной форме с собакой не имеет отношения к органам внутренних дел. После сообщения о стрельбе сотрудники полиции прибыли на место происшествия через пять минут.

Волк призвала представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Таким образом, информация о том, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в «Крокус Сити Холле», недостоверна. МВД опровергло информацию и объяснило, что фургон принадлежал скорой помощи.

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