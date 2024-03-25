Проявивших героизм в Crocus City Hall подростков пригласят в Госдуму
Помогавших спасать людей молодых ребят при террористическом акте в Crocus City Hall пригласят в Государственную думу. Об этом в Telegram-канале сообщила глава комитета по защите семье, депутат Нина Останина.
Парламентарий отметила, что среди этих ребят Артем Донсков, София Майер, Никита Иванов и Ислам Халилов.
«Друзья! Все больше узнаю имена ребят, которые в трагический день 22 марта не растерялись и совершили мужественные поступки. Отважную девушку и парней вместе с родителями в ближайшее время обязательно пригласим в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам детства, материнства и отцовства», - написала она.
Останина заочно выразила подросткам благодарность за проявленную отвагу.
Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 137 человек , еще 182 пострадали.