Согласно информации издания, правоохранительные органы получили указание находить этих людей и доставлять в военкомат. Если новый гражданин России окажется моложе 30 лет, он может отправиться на военную службу.

Ранее участника шоу Первого канала «Перепой звезду» Мамута Усеинова забрали в военкомат в Москве после молитвы. Приехавшая в мечеть в Котельниках полиция начала массово проверять документы у присутствующих и выпускать их по одному. Повестка пришла певцу еще в мае 2023 года.

Также стало известно о том, что количество совершенных мигрантами преступлений выросло в России на треть. Больше всего правонарушений совершается в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.